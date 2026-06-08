'Офисный роман': на Netflix вышел новый ромком с Дженнифер Лопес

Стриминг Netflix начал лето с наиболее легкого и летнего жанра – романтической комедии. 5 июня на платформе состоялась премьера фильма "Офисный роман" с Дженнифер Лопес и Бреттом Голдстейном.

Видео дня

Как объясняет блог Tudum, новый фильм сочетает классическую историю любви с современным взглядом на отношения, карьеру и баланс между работой и личной жизнью. В центре сюжета – Джеки (Лопес), амбициозная генеральный директор авиакомпании AirCruz, и юрист компании Дэниел (Бретт Голдстейн). Оба – типичные трудоголики, для которых работа давно стала главным приоритетом. Дэниела приглашают помочь компании справиться с серьезным юридическим кризисом, но одновременно между ним и Джеки возникает взаимное притяжение. Смогут ли они совместить свою любовь к работе с чувствами друг к другу?

По сюжету их тайный служебный роман начинает постепенно выходить за пределы рабочих отношений и заставляет героев пересмотреть собственные приоритеты. В то же время "Офисный роман" не является типичной "сладкой" романтической комедией. Дженнифер Лопес отмечает, что этот фильм имеет другой тон. "Это очень классическая романтическая комедия, но с неожиданными шутками... она немного отличается от других романтических комедий, в которых я снималась, которые были очень милыми и "правильными"", – сказала актриса блогу Tudum. Критики утверждают: именно сочетание традиционного сюжета с более острым юмором делает ленту современной и свежей.

Кстати, героиня Лопес Джеки – не типичная героиня ромкома. Она не ищет принца, который сделает ее жизнь прекрасной, а уже самостоятельно достигла успеха и полностью реализовалась в карьере. "Это первый случай, когда я играю руководительницу компании... Джеки сильная, самодостаточная, имеет собственную жизнь и совсем не ищет любви", – объясняет Лопес. Такой подход позволяет иначе посмотреть на жанр и сделать историю более актуальной.

Не менее важным элементом является химия между главными актерами. Именно она создает эмоциональную основу фильма. По словам режиссера Ола Паркера, взаимодействие Лопес и Голдстейна делает историю убедительной и заставляет зрителя сопереживать героям.

Интересно, что сценарий к фильму написал сам Бретт Голдстейн вместе с Джо Келли. Идея возникла у них во время их регулярных поездок на поезде между Манчестером и Лондоном. Оба автора стремились создать качественный современный ромком. Более того, они сразу согласились, что главную героиню их истории должна играть именно Лопес. Несмотря на то, что сначала эта идея казалась почти нереальной, актриса согласилась принять участие в проекте.

Еще одна причина обратить внимание на "Офисный роман" — это его актерский состав. Кроме Лопес и Голдстейна, в фильме снялись Бетти Гилпин, Брэдли Уитфорд, Джоди Уиттакер, а также ряд известных актеров во второстепенных ролях. Это придает ленте дополнительной глубины и динамики.

Фильм также стал своеобразным возвращением Лопес к истокам ее карьеры. Однако, в отличие от предыдущих ее работ в жанре, на этот раз история является более взрослой и откровенной. Именно этот баланс между ностальгией и новизной может заинтересовать как давних поклонников актрисы, так и новую аудиторию.

В итоге "Офисный роман" – это современная романтическая комедия, которая сочетает классический сюжет с актуальными темами, яркими персонажами и откровенным юмором. Лента уже доступна на Netflix и является хорошим выбором для тех, кто ищет легкое, но небанальное кино о любви в мире больших карьерных амбиций.

Ранее OBOZ.UA показывал трейлер новой части "Ледникового периода" и рассказывал, когда его премьера.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.