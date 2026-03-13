'День истины': вышел официальный трейлер фильма Спилберга со звездным актерским составом

Летом на экраны выйдет научно-фантастический фильм "День истины" мастера жанра Стивена Спилберга. И после нескольких тизеров, которые лишь намекали на загадочный сюжет ленты, студия Universal Pictures наконец опубликовала ее полноценный трейлер.

Видео дня

Дублированный на украинский язык ролик появился на канале B&H Film Distribution Company, которая занимается прокатом фильма в нашей стране. Премьера "Дня истины" назначена на 11 июня.

В центре истории – событие, которое может изменить представление человечества о Вселенной: открытие, что люди не одни в космосе. Однажды ведущая прогноза погоды в прямом эфире начинает издавать загадочные звуки. Что они означают, знает чудак, который фанатично верит в существование пришельцев и владеет большой тайной, которая с этим связана. Разоблачение этой информации может погрузить мир в настоящий хаос. Поэтому между теми, кто хочет скрыть правду, и им начинается противостояние. Так или иначе, а День истины неизбежно приближается.

В каст ленты вошли Эмили Блант, Джош О'Коннор, Колин Ферт, Колман Доминго и Ив Хьюсон. Сценарий Спилберг создавал вместе со своим давним партнером Дэвидом Кэппом, с которым они ранее работали над такими хитами, как "Парк Юрского периода", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" и другими.

"День истины" станет первым за более чем два десятилетия масштабным фильмом Спилберга о контакте с пришельцами. Сам режиссер давно интересуется этой темой и не раз возвращался к ней в своем творчестве, например, в таких лентах, как "Инопланетянин" и "Близкие контакты третьей степени"

