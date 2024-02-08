'Привіт! Як ся маєш?' Как авторы спин-оффа о Джои из 'Друзей' сами же похоронили сериал

Мало кто вспомнит сериал-спин-офф "Джои" об одном из шести главных героев сериала "Друзья" – любимце публики и всех девушек Нью-Йорка, неудачливом актере Джои Триббиани. Оно не удивительно, ведь рейтинг сериала с каждой транслируемой серией падал, а последний второй сезон даже до конца не показали на экранах. Наибольшей причиной антипопулярности проекта стал тот факт, что он будто бы существовал в вакууме: хотя место действия осталось прежним, зрители не увидели ни одного упоминания о судьбе Моники с Чендлером, жизни Рэйчел и Росса, а также похождения чудной Фиби. Джои каким-то образом остался собой, но потерял память о тех, с кем делил долгие годы своей жизни в Нью-Йорке.

Вопреки огромному успеху, которым пользовались "Друзья" в течение десяти сезонов, почти весь актерский состав решил не сниматься в "Джои". Screen Rant отметил, что среди многочисленных критических замечаний были жалобы на то, что дополнительный сериал, выпущенный сразу после окончания "Друзей", почти не упоминал события своего родительского шоу. Впрочем, Джои продолжил свою давнюю роль причудливого мальчишки с коронной "Привіт! Як ся маєш?", что и было единственной причиной, напоминавшей о "Друзьях".

Одним из актеров родительского сериала, оказавшегося в "Джои" был также Дэвид Швиммер (Росс Геллер). Он отказался продолжать свою роль, а выступил как режиссер в двух сериях: пятой и тринадцатой. Существует вероятная причина, по которой поклонники его не увидели – большое количество других проектов на время съемок спин-оффа и нехватка времени из-за этого.

В частности, роль отца сыграл Роберт Костанцо, тот же актер, что был папой Джои в "Друзьях". Это сделало Костанцо единственным артистом, кроме Мэттью Леблана (Джои), игравшего одинаковую роль в обоих шоу.

Впрочем, несколько других актеров "Друзей" все же появились в спин-оффе. Но они играли совсем другие роли, что и, похоже, не понравилось зрителям. Самым ярким примером является Дженнифер Кулидж, которая была Амандой в "Друзьях". В "Джои" она стала частью основного актерского состава в роли Бобби Морганштерн.

Впрочем, чтобы понять разницу в популярности обоих легендарных телесериалов, отметим, что "Друзья" можно посмотреть на стриминговой платформе Max, а "Джои" сейчас ни одна компания не транслирует.

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