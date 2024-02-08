Звезда 'Дикого ангела' появилась на публике с 16-летней дочерью. Как выглядит Факундо Арана, от которого в 2000-х фанатели миллионы девушек

Легендарный актер "Дикого ангела" Факундо Арана появился с 16-летней дочерью Индией на вручении премии Estrella de Mar 2024 за лучший моноспектакль "В воздухе". Звезда 2000-х невероятно гордился, что дочь составила ему компанию, ведь многие видные деятели на светские мероприятия приходят с друзьями и семьей.

Свое утешение актер разделил с поклонниками в Instagram, опубликовав фотографию с дочерью. За 25 лет с премьеры сериала Факундо Арана почти не изменился, равно как и его длинные пряди.

Большой успех актеру принесла главная роль Иво в сериале "Дикий ангел" 1998-1999 годов. От него фанатели миллионы девушек. Свою карьеру Арана начал из-за игры на саксофоне в метро. С этим музыкальным инструментом он не расстается с 15 лет.

В 2007 году актер встретил свою любовь – телеведущую Марию Сусини, с которой имеет троих детей: дочь Индию и сыновей-двойников Яко и Моро. Арана невероятно любит свою семью. Об этом свидетельствуют его фотографии в Instagram, в том числе последняя с Индией на вручении премии.

"Вчера вечером я увидел коллег, которые имели такую же улыбку, как и я... они ходили со своими детьми... друзьями... семьями. Наибольшую премию подарила мне жизнь и минувшей ночью она была со мной. Спасибо жюри за номинацию!" – написал Факундо Арана о дочери.

Любовь семьи к морю была хорошо заметна в выборе цветов для образов. Актер надел темно-синий классический костюм с рубашкой и галстуком такого же цвета. Индия красовалась в синем платье с открытым декольте, светлыми босоножками и черным клатчем.

В частности, дочь Арана имеет невероятное увлечение – верховую езду. Она является победительницей Серебряного летнего кубка по верховой езде в аргентинской Мар-дель-Плата.

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