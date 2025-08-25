Приквел 'Декстера' внезапно закрыли после первого сезона: что не так

Телезрители, которые ждали второй сезон сериала "Декстер: Первородный грех", получили разочарование. Компания Paramount приняла решение не продолжать приквел после первой части.

Несмотря на то, что в апреле было объявлено о его возвращении, работа над новыми эпизодами так и не началась. Никаких дат производства не планировалось, а первый сезон, стартовавший в декабре 2024 года и завершившийся в феврале 2025-го, оказался единственным. Так завершилась история сериала, который должен был стать новым этапом развития культовой франшизы, отмечает издание Variety.

Почему закрыли приквел

По данным Variety, отказ от "Первородного греха" совпал с процессом слияния Skydance и Paramount. Новая команда руководства во главе с Мэттом Танеллом решила переформатировать подход к франшизе "Декстер". Их выбор остановился на другом проекте – сериале "Декстер: Воскрешение", в котором Майкл Холл снова вернется к роли харизматичного антагониста. Именно это направление компания планирует развивать в дальнейшем.

Новый сериал уже собрал мощную аудиторию. Премьерный эпизод получил более 4,4 миллиона просмотров в течение первой недели и высокие оценки критиков – 94% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Для Paramount стало очевидным, что именно "Воскресение" может стать успешным будущим для бренда.

Закрытие приквела также отражает кризис на телеканале Showtime, который потерял статус главной площадки премиального контента. Если раньше он конкурировал с HBO, то сейчас его оригинальная программа сократилась до нескольких проектов. Среди них остаются "Агентство", "Желтые жилеты" и упомянутое "Воскресение". Все это происходит на фоне постепенного перехода бренда под контроль Paramount+.

О чем был "Первородный грех"

События приквела разворачивались в 1991 году, рассказывая о юности Декстера Моргана. Роль молодого героя исполнил Патрик Гибсон, тогда как Майкл Холл озвучивал его внутренний монолог. В сериале также снялись Сара Мишель Геллар, Патрик Демпси, Кристиан Слейтер и другие актеры. Проект имел амбициозный состав команды – от оригинального шоураннера Клайда Филлипса до режиссера Майкла Леманна, но это не спасло его от преждевременного закрытия.

Хотя "Первородный грех" закончился после одного сезона, фанаты "Декстера" не останутся без новых историй. Paramount делает ставку на "Воскрешение", где к образу серийного убийцы вернется Майкл Холл.

