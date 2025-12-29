Откажитесь от 'Иронии судьбы': три малоизвестных фильма, которые стоит посмотреть на Новый год

Новый год – один из главных зимних праздников, который для многих людей становится символом начала следующей страницы в жизни. В этот период детям и взрослым как никогда хочется поверить в чудо, а особой атмосферы добавляют любимые фильмы. Для многих поколений украинцев советская лента "Ирония судьбы" стала определенным символом Нового года, однако давно пора отказаться от нее в пользу значительно более интересных проектов.

Видео дня

Мировой кинематограф предлагает много вариантов оригинальных картин, которые подарят праздничное настроение. OBOZ.UA подготовил подборку из трех малоизвестных фильмов, которые точно стоит пересмотреть на Новый год.

"Оставленные"

Художественный фильм американского режиссера Александра Пейна вышел в широкий прокат в ноябре 2023 года. События в "Оставленных" развиваются в 1970 году во время Рождества. Несколько учеников элитного интерната Бартон не поехали домой на зимние каникулы, а присматривать за ними должен один из самых строгих преподавателей – Пол Ханэм.

В какой-то момент учитель остался в академии с умным, но непокорным соискателем образования Ангусом и поварихой Мэри, которая переживает личную трагедию. Такие обстоятельства постепенно меняют характеры всех персонажей, а определенная неприязнь перерастает в дружбу, взаимное понимание и переосмысление одиночества.

Стоит отметить, что ленту "Оставленные" довольно высоко оценили кинокритики. На платформе Rotten Tomatoes ее рейтинг составляет аж 97%.

"Клаус"

Премьера анимированной комедии испанского режиссера Серхио Паблоса состоялась в 2019 году. Лента рассказывает об эгоистичном и ленивом сыне богатого магната Джеспере, которого отправили на отдаленный остров за полярным кругом для воспитания. Чтобы вернуться домой и снова иметь доступ к финансам отца, юноше необходимо отправить шесть тысяч писем. Однако перед ним возникает проблема – местные жители, разделенные на два враждующих лагеря, вообще не пользуются почтой.

Джаспер был готов опустить руки и признать задачу невыполнимой, как вдруг встретил лесоруба-отшельника Клауса. Они вместе начали традицию, по которой дети писали письма мужчине, а затем получали игрушки, вырезанные из дерева. Таким образом Джасперу удалось выполнить приказ отца, а жители острова перестали сильно враждовать между собой.

Проект "Клаус" произвел неизгладимое впечатление как на зрителей, так и критиков. Пользователи Rotten Tomatoes дали ему 95% положительных отзывов.

"Человек, который изобрел Рождество"

Биографический проект британско-индийского режиссера Бхарата Наллури вышел на экраны в 2017 году. Фильм "Человек, который изобрел Рождество" рассказывает о писателе Чарльзе Диккенсе, который проходит через финансовые трудности и творческий кризис. Чтобы вернуть успех, он решает написать произведение "Рождественская песня в прозе", для которой придумывает образ Эбенезера Скруджа и других персонажей, которые оживают в его воображении и влияют на ход работы. Диккенс переосмысливает собственные ценности, а Рождество показывает как время для сострадания и изменений.

Этот проект также довольно высоко оценили критики ресурса Rotten Tomatoes. Его рейтинг составляет 79%.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как СССР украл сюжет "Иронии судьбы" у Запада и кто первым снял фильм, который надолго стал символом Нового года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!