УкраїнськаУКР
русскийРУС

Это вас удивит! Как СССР украл сюжет "Иронии судьбы" у Запада и кто первым снял фильм, который надолго стал символом Нового года

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
60
Это вас удивит! Как СССР украл сюжет 'Иронии судьбы' у Запада и кто первым снял фильм, который надолго стал символом Нового года

Советское кино десятилетиями подавалось как "оригинальное" и "самобытное". Но реальность оказалась куда прозаичнее: знаковые ленты, на которых выросло несколько поколений украинцев, на самом деле были хорошо завуалированными копиями западных фильмов. Самый громкий пример – культовая новогодняя "Ирония судьбы, или С легким паром", которая фактически повторяет сюжет американской ленты Билли Уайлдера The Apartment ("Квартира") 1960 года.

Видео дня

Известно, что советская "Ирония судьбы" 1975 года якобы снята по пьесе Рязанова и Брагинского 1969-го. Но за девять лет до того в США вышла "Квартира" – фильм, который получил пять "Оскаров" и был провозглашен лучшим рождественским фильмом всех времен. Его основная сюжетная линия повторяет рязановскую комедию до такой степени, что расхождения выглядят лишь косметически.

Это вас удивит! Как СССР украл сюжет "Иронии судьбы" у Запада и кто первым снял фильм, который надолго стал символом Нового года

Главный герой, любовный треугольник и случайный гость в квартире – совпадения слишком точные

В "Квартире" скромный клерк Бад Бакстер сдает свою квартиру руководителям компании для романов на стороне. Он влюбляется в лифтера Фрэн – однако она встречается с директором фирмы, а его отшивает. Накануне Рождества Бад возвращается домой и находит Фрэн в своей квартире без сознания. Далее события разворачиваются исключительно в стенах той же квартиры: ужины, разговоры, карты, будничные заботы и постепенное сближение героев.

В "Иронии судьбы" имеем почти то же самое, но с советским "вайбом": застенчивый и неуверенный герой, праздничная ночь, чужая квартира, случайная встреча, "третий лишний" в виде Ипполита, подарки, сцены в одной локации – и финал, где герои в конце концов связываются.

Это вас удивит! Как СССР украл сюжет "Иронии судьбы" у Запада и кто первым снял фильм, который надолго стал символом Нового года

Разница лишь в том, что в СССР невозможно было показать женщину в состоянии алкогольного или медикаментозного опьянения как положительного персонажа, поэтому гендерные роли просто поменяли местами.

Что одинакового в этих двух фильмах:

  • типаж героев;
  • конфликт;
  • любовный треугольник;
  • новогодняя атмосфера;
  • завязка: кто-то оказывается в квартире другого человека;
  • формат камерного сюжета с действиями в одной локации;
  • финальная логика: герои преодолевают "препятствия" и сходятся.
Это вас удивит! Как СССР украл сюжет "Иронии судьбы" у Запада и кто первым снял фильм, который надолго стал символом Нового года

Все это делает "Иронию судьбы" не "великой советской выдумкой", а качественно адаптированным ремейком для внутреннего рынка, который советская пропаганда впоследствии превратила в "национальную святыню".

Это вас удивит! Как СССР украл сюжет "Иронии судьбы" у Запада и кто первым снял фильм, который надолго стал символом Нового года

Другие киноплагиаты СССР

Киноблогер Виталий Гордиенко из "Загону кіноманів" проводил собственное исследование и показал, что "Ирония судьбы" – не единственный пример советского "заимствования". По его словам, "Бриллиантовая рука" и "Кавказская пленница" также имеют своих четких западных предшественников: датскую комедию "Бей первым, Фредди" (1965) и французский фильм "Скутер" (1957) соответственно. Более того, целые сцены, шутки, характеры и даже вымышленный язык в "Бриллиантовой руке" практически повторяют оригиналы.

Гордиенко подчеркивает, что Гайдай и Рязанов не просто "вдохновлялись" – скорее переносили западные сюжеты в советские декорации, убирая все, что противоречило идеологии. Так, в западных версиях герои могли вести себя свободнее, иметь сомнительные отношения или показывать индивидуализм. В СССР же сюжет доводили до "моральной приемлемости", но структура оставалась та же.

Это вас удивит! Как СССР украл сюжет "Иронии судьбы" у Запада и кто первым снял фильм, который надолго стал символом Нового года

Ранее OBOZ.UA писал, какие украинские фильмы были запрещены в СССР. К счастью, перечисленные ленты в той или иной форме удалось спасти. Хотя бы частично.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!