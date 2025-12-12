Это вас удивит! Как СССР украл сюжет 'Иронии судьбы' у Запада и кто первым снял фильм, который надолго стал символом Нового года

Советское кино десятилетиями подавалось как "оригинальное" и "самобытное". Но реальность оказалась куда прозаичнее: знаковые ленты, на которых выросло несколько поколений украинцев, на самом деле были хорошо завуалированными копиями западных фильмов. Самый громкий пример – культовая новогодняя "Ирония судьбы, или С легким паром", которая фактически повторяет сюжет американской ленты Билли Уайлдера The Apartment ("Квартира") 1960 года.

Известно, что советская "Ирония судьбы" 1975 года якобы снята по пьесе Рязанова и Брагинского 1969-го. Но за девять лет до того в США вышла "Квартира" – фильм, который получил пять "Оскаров" и был провозглашен лучшим рождественским фильмом всех времен. Его основная сюжетная линия повторяет рязановскую комедию до такой степени, что расхождения выглядят лишь косметически.

Главный герой, любовный треугольник и случайный гость в квартире – совпадения слишком точные

В "Квартире" скромный клерк Бад Бакстер сдает свою квартиру руководителям компании для романов на стороне. Он влюбляется в лифтера Фрэн – однако она встречается с директором фирмы, а его отшивает. Накануне Рождества Бад возвращается домой и находит Фрэн в своей квартире без сознания. Далее события разворачиваются исключительно в стенах той же квартиры: ужины, разговоры, карты, будничные заботы и постепенное сближение героев.

В "Иронии судьбы" имеем почти то же самое, но с советским "вайбом": застенчивый и неуверенный герой, праздничная ночь, чужая квартира, случайная встреча, "третий лишний" в виде Ипполита, подарки, сцены в одной локации – и финал, где герои в конце концов связываются.

Разница лишь в том, что в СССР невозможно было показать женщину в состоянии алкогольного или медикаментозного опьянения как положительного персонажа, поэтому гендерные роли просто поменяли местами.

Что одинакового в этих двух фильмах:

типаж героев;

конфликт;

любовный треугольник;

новогодняя атмосфера;

завязка: кто-то оказывается в квартире другого человека;

формат камерного сюжета с действиями в одной локации;

финальная логика: герои преодолевают "препятствия" и сходятся.

Все это делает "Иронию судьбы" не "великой советской выдумкой", а качественно адаптированным ремейком для внутреннего рынка, который советская пропаганда впоследствии превратила в "национальную святыню".

Другие киноплагиаты СССР

Киноблогер Виталий Гордиенко из "Загону кіноманів" проводил собственное исследование и показал, что "Ирония судьбы" – не единственный пример советского "заимствования". По его словам, "Бриллиантовая рука" и "Кавказская пленница" также имеют своих четких западных предшественников: датскую комедию "Бей первым, Фредди" (1965) и французский фильм "Скутер" (1957) соответственно. Более того, целые сцены, шутки, характеры и даже вымышленный язык в "Бриллиантовой руке" практически повторяют оригиналы.

Гордиенко подчеркивает, что Гайдай и Рязанов не просто "вдохновлялись" – скорее переносили западные сюжеты в советские декорации, убирая все, что противоречило идеологии. Так, в западных версиях герои могли вести себя свободнее, иметь сомнительные отношения или показывать индивидуализм. В СССР же сюжет доводили до "моральной приемлемости", но структура оставалась та же.

Ранее OBOZ.UA писал, какие украинские фильмы были запрещены в СССР. К счастью, перечисленные ленты в той или иной форме удалось спасти. Хотя бы частично.

