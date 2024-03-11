Оскар 2024: назван лучший фильм года

Сегодня, в ночь с 10 на 11 марта, в театре Dolby в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар". Лучшим фильмом был признан триллер "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана.

Об этом OBOZ.UA стало известно при просмотре прямого эфира. Фильм об "отце атомной бомбы" был представлен в 13 номинациях, в том числе и "Лучший фильм". Ему удалось обогнать мощных конкурентов в этой категории, среди которых "Барби", "Убийцы цветочной луны", "Бедные создания" и многие другие работы, которые уже успели стать культовыми.

Полный перечень претендентов на победу в категории "Лучший фильм" выглядел так:

"Американское чтиво"

"Анатомия падения"

"Барби"

"Оставшиеся"

"Убийцы цветочной луны"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Прошедшие жизнь"

"Бедные создания"

"Зона интереса"

Ранее OBOZ.UA рассказывал о "победителях" антипремии "Золотая малина". Особенно отличилась в этом году Меган Фокс, которая умудрилась "победить" сразу в двух номинациях, став худшей актрисой и худшей актрисой второго плана.

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