Меган Фокс и Сильвестр Сталлоне – самые худшие: названы 'победители' антипремии 'Золотая малина'

Традиционно перед "Оскаром" состоялась киношная антипремия "Золотая малина", которая определяет самые худшие фильмы и кинодеятелей с сомнительными достижениями. "Триумфатором" в этом году стала лента "Винни-Пух: Кровь и мед" – британский независимый слэшер, режиссером, сценаристом и продюсером которого выступил Рис Фрейк-Уотерфилд. Фильм является свободной адаптацией книг Алана Милна и Эрнеста Шепарда о Винни-Пухе.

Отличилась в этом году и Меган Фокс, которая умудрилась "победить" сразу в двух номинациях, став худшей актрисой и худшей актрисой второго плана. OBOZ.UA собрал в материале список всех "победителей".

– Худший фильм – "Винни-Пух: Кровь и мед"

– Худший режиссер – Рос Фрейк-Уотерфилд ("Винни-Пух: Кровь и мед")

– Худший актер – Джон Войт ("Милосердие")

– Худшая актриса – Меган Фокс ("Джонни и Клайд")

– Худший актер второго плана – Сильвестр Сталлоне ("Неудержимые 4")

– Худшая актриса второго плана – Меган Фокс ("Неудержимые 4")

– Худший сценарий – "Винни-Пух: Кровь и мед"

– Худший ремейк, сиквел или рип-офф – "Винни-Пух: Кровь и мед"

– Худшее экранное комбо – Пух и Пятачок ("Винни-Пух: Кровь и мед")

– Приз за очищенную репутацию – Фрэн Дрешер, глава Гильдии актеров США

Напомним, Меган Фокс не так давно попала в громкий скандал, оскорбив украинских женщин нелепой шуткой. После шквала хейта актриса попыталась оправдаться за свои слова, заверив, что совсем не это имела в виду. Пристыдила Фокс и украинская супермодель Алина Байкова. Она назвала актрису "путинской шлендрой".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о кинолентах, имеющих большие шансы на получение "Оскара". Они представлены во многих номинациях, благодаря чему победа минимум в одной из них точно гарантирована.

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