Новая семья Уизли: в сети показали фото актеров сериала о Гарри Поттере

Платформа НВО продолжает подогревать интерес к будущему сериалу по "Гарри Поттеру" и представлять актеров проекта. И теперь фанатам стали известны имена пятерых из семи детей семьи Уизли.

О том, что одного из трех главных героев – Рона сыграет Аластер Стаут, стало известно ранее. Теперь в Instagram-аккаунте НВО он показал четырех своих экранных сиблингов. Анонс оформили в стиле семейного селфи. Аластер снял на камеру смартфона юных актеров, которые сыграют Фреда, Джорджа, Перси и Джини Уизли.

Итак, близнецы Тристан и Габриэль Харланд сыграют Фреда и Джорджа. Роль Перси досталась Руари Спунер. А единственную девочку в семье Уизли сыграет Грейс Кокрейн – именно ей досталась роль Джини.

Впрочем, пока все еще неизвестно, кто сыграет старшего брата Билла. В фильмах этот образ воплощал Донал Глисон. Не знаем мы и имя актера, который получил роль Чарли Уизли – второго по старшинству в семье сына.

Ранее сообщалось, что Аластер Стаут, который будет играть Рона, станет одним из трех главных героев сериала "Гарри Поттер". Вместе с ним кастинг в ключевую тройку прошли Доминик Маклафлин, который получил роль Гарри и Арабелла Стэнтон, которая воплотит Гермиону Грейнджер.

В основной актерский состав сериала "Гарри Поттер" также входят Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир в роли Минервы МакГонагалл, Паапа Эссиеду в роли Северуса Снейпа, Ник Фрост в роли Рубеуса Хегрида, Кэтрин Паркинсон в роли Молли Уизли, Локс Пратт в роли Драко Малфоя, Джонни Флинн в роли Люциуса Малфоя, Леона Леона в роли Парвати Патил, Сиенна Муса в роли Лаванды Браун, Берти Карвел в роли Корнелиуса Фаджа, Бел Паули в роли Петунии Дурсль, Дэниел Ригби в роли Вернона Дурсля, Рори Уилмот в роли Невила Лонгботтома, Амос Китсон в роли Дадли Дурсли, Луис Брэли в роли мадам Роланды Гуч и Антон Лессер в роли Гаррика Оливандера.

Съемки первого сезона уже начались в Великобритании. Как ожидается, они продлятся до весны 2026 года, а производство второго сезона начнется всего на несколько месяцев позже. Каждая из семи книг о Гарри Поттере ляжет в основу отдельного сезона шоу. Дебютировать сериал должен в 2027 году на каналах HBO и HBO Max. Главными создателями сериала являются шоураннер и сценарист Франческа Гардинер ("Темные материи", "Убивая Еву") и режиссер Марк Майлод ("Наследники").

Ранее OBOZ.UA показывал слитые кадры со съемок сериала "Гарри Поттер", на которых видно Хагрида и Гарри в полных костюмах и гриме.

