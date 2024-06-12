Netflix показал пробы главной героини сериала 'Олененок', который обсуждает весь мир: от видео становится жутко

На волне обсуждения нового рейтингового сериала от Netflix – "Олененок" – киностудия показала, как проходили пробы на роль главной героини. Маньячку-преследовательницу сыграла британская актриса Джессика Ганнинг, которая показалась режиссерам очень похожей на настоящую сталкершу Марту.

От того, насколько реалистично звезда сыграла драматическую роль даже вне майданчика, у многих зрителей перехватило дыхание. Жуткое видео опубликовали в Х (ранее Twitter).

История основана на реальном жизненном опыте главного актера, подвергшегося преследованию и сексуальному насилию в 20-летнем возрасте. Его преследовательница до сих пор жива, а события свежи в памяти.

Вот почему воспроизвести ее поведение нужно было очень достоверно. Это удалось сделать Джессике Ганнинг, сумевшей маневрировать всем спектром эмоций на лице сумасшедшей женщины.

В один момент она заливается смехом, вызывая у героя и зрителей чувство смущения, а в другой – угрожающе хватает актера за руку и требует делать то, что она скажет.

В кадре это выглядит уместно, угрюмо и драматично. Если же наблюдать за пробами, где актиса просто говорит на камеру, можно по-настоящему оценить ее талант.

Это подметили и поклонники сериала, оценившие видео. Оно собрало более 250 тысяч просмотров.

"Надеюсь, у нее дома есть большая коробка для трофеев, она ей понадобится", "Она великолепна! Я не могу представить более убедительной игры", "Даже нет ощущения, что она играет", – написали пользователи.

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