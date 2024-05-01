О чем сериал 'Олененок' и почему одна из самых громких новинок стала триггером для зрителей Netflix

Новый мини-сериал от Netflix под названием "Олененок" (Baby Reindeer) захватил сеть. Черная комедия с элементами триллера основана на одноименном автобиографическом моношоу Ричарда Гедда, исполнившего главную роль.

История рассказывает о реальном жизненном опыте актера, подвергшегося преследованию и сексуальному насилию в 20-летнем возрасте. Сериал исследует темы амбиций и славы, травм, одержимости, психических заболеваний и стыда. Что поражает в "Олененке", так это то, что сюжет развивается на протяжении всего семи эпизодов. Шоу буквально увлекает ваш интерес и не отпускает его, пока не дойдет до финала, пишет Collider. Осторожно: после просмотра вы можете ощущать физическое и умственное истощение.

О чем идет речь в "Олененке"

История "Олененка" начинается в 2015 году, когда бармен по имени Донни угощает чашкой чая случайную клиентку по имени Марта. После этого акта доброты женщина увлекается новым знакомым. Марта каждый день приходит в паб, говоря, что она юрист и забежала на мгновение, однако часами болтает с Донни.

Поскольку расположение Марты к мужчине растет, он осознает, что она не просто влюблена в него, а одержима им. Истинные мотивы Донни понимает, когда он идет выступать с комедийным шоу, и внезапно в зале появляется Марта.

Преследование женщины переходит от электронных писем и сообщений в Facebook к физическому преследованию Донни и его семьи. Мы также узнаем о прошлом главного героя и травме, которую он пережил, что дает нам объяснение того, как он оказался на работе в баре и жил в доме матери своей бывшей девушки.

Критика и отзывы

Некоторые сцены могут стать для зрителей триггером. Сериал исследует чувства, возникающие во время и после насилия. Это честный и тщательный взгляд на сложные эмоции, испытываемые жертвой, а также на сложные отношения, которые она или он может иметь со своим обидчиком.

Хотя это сложная история, она прекрасно рассказана и важна. Откровенный и личный характер истории становится окном в жизнь и опыт человека, которые мы нечасто можно увидеть в кино и на телевидении. "Олененок" заслуживает как того, чтобы быть в центре внимания, так и похвалы, которую он получает. Нет ничего похожего на этот сериал, и уникальная история делает его жизненно важным для телевизионного ландшафта.

На сайте IMDb шоу получило рейтинг 8,1 из 10, а на сервисе Rotten Tomatoes зрители оценили "Олененка" в 83%. Своими впечатлениями от сериала поделился даже "мастер ужасов" Стивен Кинг. На своей странице в X (Twitter) писатель написал: "ОЛЕНЯ: Ср*нь господня", отметив острый сюжет драмы.

Интересно, что между новым сериалом Netflix и работами Стивена Кинга можно провести параллель. В частности, с его романом "Мизери", в котором поднята тема взбалмошного фанатизма. В центре истории писатель Пол Шелдон – автор популярных романов о героине Мизери Честейн.

Однако он считает свои произведения низкопробными. После вечера в баре Шелдон напивается и попадает в аварию. Его спасает Энни Уилкс, местная бывшая медсестра, фанатка романов о Мизери. Пол понимает, что женщина психически больна: у нее происходит то кататония, то внезапные приступы ярости, а также она по-детски ругается. Когда она узнает о смерти Мизери в последнем романе, то замыкает Пола самого в доме без пищи, воды и обезболивающих.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как одно из лучших детективных шоу XX века появилось на Netflix: о чем "Жизнь на Марсе", которое рекомендуют к просмотру все критики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!