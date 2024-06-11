На Netflix вышел один из самых оригинальных фильмов за годы: все в восторге, а он еще и на реальной истории

На стиминге Netflix вышел один из самых оригинальных фильмов за последние годы "Наемный убийца" (с английского – "Hit Man"), частично основанный на реальных событиях. Сюжет рассказывает о преподавателе психологии Гэри Джонсоне, который начал притворяться киллером, чтобы помочь полиции ловить нанимающих его потенциальных убийц.

Лента мгновенно оказалась на самом пике рейтинга и уже завоевала место среди лучших фильмов 2024 года. Как пишет USA Today, не все моменты в ней достоверны, но идея была списана с жизни реального человека.

О чем фильм

Гэри Джонсон в исполнении Глена Пауэлла – одинокий профессор, живущий с кошками, любящий читать и пытающийся жить по совести. Его сотрудничество с полицией спонтанно переросло в важную задачу – помочь ловить потенциальных убийц, желающих избавиться от своих родных, врагов, коллег и т.д.

Главный герой неожиданно умело превращается в роль киллера и после заключения устного договора и передачи денег ожидает, что полиция задержит преступников.

Все идет хорошо, пока Гэри не встречает клиентку, жизнь которой портит муж-тиран. Вместо классической схемы со сдачей женщины стражам порядка, он становится на ее сторону и крутит роман с жертвой насилия. Однако ее живой бывший избранник не дает паре покоя.

Что из этого было реальностью

История о полицейском под прикрытием, который притворяется убийцей, появилась в СМИ в 2001 году. Гэри Джонсон реально существовал и помогал полиции задерживать преступников, но он никогда не крутил роман со своей клиенткой.

Как выяснили журналисты, трижды разведенный мужчина увлекался философией, жил с котами и обожал других животных. Он никогда не убивал людей и не ставил под сомнение свои благие намерения. Режиссеру фильма удалось пообщаться с прототипом главного героя еще до съемок.

К сожалению, он не смог присутствовать на съемочной площадке, ведь в 2022 году скончался. Перед титрами можно увидеть надпись, что Джонсон был буддистом, ветераном войны во Вьетнаме и "самым спокойным чуваком, которого только можно себе представить". Он прожил 75 лет.

Реакция на фильм

Критики, обозреватели, СМИ и фанаты почти в один голос похвалили создателей "Наемного убийцы" за оригинальный сюжет, невероятно талантливую игру актеров и хороший баланс между триллером, драмой, комедией и романтикой.

Между главными героями, как утверждается, ощущается химия, а Глен Пауэлл смог в совершенстве передать характер персонажа.

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