Netflix готовит сериал о семье Кеннеди: известно, кто сыграет главную роль

Netflix вместе со студией Chernin Entertainment официально дали "зеленый свет" на создание масштабного драматического сериала об одной из самых влиятельных династий ХХ века – семье Кеннеди. Проект будет называться "Кеннеди" и станет телевизионной адаптацией книги лауреата Пулитцеровской премии Фредрика Логевалла "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956".

Видео дня

Сериал претендует стать новым флагманом среди исторических драм Netflix. Это сочетание семейной саги и политических интриг. Детали рассказало издание Variety.

Кто сыграет главную роль

Главного героя первого сезона – патриарха семьи Джозефа Кеннеди-старшего – сыграет Майкл Фассбендер. Для актера это одна из самых заметных телевизионных ролей последних лет.

Фассбендер уже имеет две номинации на "Оскар" и значительный опыт в крупных франшизах. Теперь он сыграет роль сложного и противоречивого политического деятеля, который стоял у истоков династии, навсегда изменившей американскую историю.

О чем будет сериал

Netflix заказал первый сезон из восьми эпизодов, который будет охватывать события 1930-х годов – период становления семьи Кеннеди.

"Сериал раскроет интимную жизнь, любовь, соперничества и трагедии, которые сформировали самую знаковую династию современности и повлияли на мир, в котором мы живем сегодня," – говорится в официальном синопсисе.

Первый сезон сосредоточится на взлете Джо и Роуз Кеннеди и их девяти детей, среди которых – второй сын Джон (Джек), будущий президент США. Именно он, по сюжету, пытается вырваться из тени старшего брата, "золотого мальчика" Джозефа-младшего.

Netflix позиционирует "Кеннеди" как американский аналог "Короны" – сериала, который рассказывает о британской монархии. Ожидается, что будущие сезоны постепенно охватят несколько десятилетий истории семьи Кеннеди.

Кто работает над сериалом

Шоураннером проекта стал Сэм Шоу, известный по сериалам "Manhattan" и "Castle Rock" (по мотивам произведений Стивена Кинга).

В команду исполнительных продюсеров вошли:

Питер Чернин, Дженно Топпинг и Кейтлин Дагилл (Chernin Entertainment),

Эрик Рот ("Форрест Гамп", "Дюна"),

Фредрик Логевалл (автор книги),

Лила Байок, Аня Эпштейн, Дастин Томпсон,

Томас Винтерберг, который также выступит режиссером нескольких эпизодов.

Что известно о производстве

Работа длится почти два года – именно столько времени прошло от первого упоминания о проекте до его официального утверждения.

Премьера ожидается в конце 2026 года. Netflix пока не сообщает, кто сыграет Джона, Жаклин или других членов семьи, но, по данным инсайдеров, кастинг уже в активной фазе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда начнут снимать "14 друзей Оушена" и кто из звезд вернется в каст ленты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.