'14 друзей Оушена': когда начнут съемки и кто из звездных актеров вернется

Фанаты "Друзей Оушена" могут радоваться — культовая серия фильмов об умных ограблениях возвращается. Джордж Клуни официально подтвердил, что "14 друзей Оушена" находится в производственной подготовке.

Актер рассказал E! News, что Warner Bros. уже утвердили бюджет ленты, и сейчас команда работает над графиком съемок. Предварительно их старт ожидается примерно через 9–10 месяцев, то есть в начале 2026 года. Клуни также упомянул, что сценарий уже готов — и, по его словам, "он замечательный".

Кроме Клуни, к своим ролям планируют вернуться и остальной звездный состав: Джулия Робертс, Брэд Питт, Мэтт Дэймон и Дон Чидл. Это подтверждает сам Клуни, который недавно виделся с Робертс и с теплом вспоминает всю команду как близких друзей. Их воссоединение на экране обещает подарить зрителям не только ностальгию, но и новую динамику в уже знакомой истории. За режиссерское кресло на этот раз будет отвечать Дэвид Литч — автор "Падения".

Фильмы о друзьях Оушена

Оригинальный фильм "Одиннадцать друзей Оушена" увидел свет в 2001 году как современный римейк ленты 1960 года. Благодаря звездному касту и элегантному сюжету о большом ограблении в Лас-Вегасе, фильм собрал более 450 миллионов долларов в прокате. Успех продолжили сиквелы "12 друзей Оушена" (2004) и "13 друзей Оушена" (2007), которые тоже имели большую популярность.

В 2018 году франшиза получила новое дыхание в виде фильма "8 друзей Оушена", где главные роли исполнили исключительно женщины — Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Рианна, Энн Хэтэуэй и другие. Буллок сыграла Дебби Оушен, сестру персонажа Клуни. Несмотря на новый подход, фильм тоже достиг коммерческого успеха, собрав 297 миллионов долларов в прокате.

Пока не раскрывают деталей сюжета нового фильма, но ожидается, что история продолжит линию классической трилогии, сохраняя дух оригинала и добавляя новые вызовы для героев. Учитывая команду актеров и нового режиссера, фильм имеет все шансы повторить успех предыдущих частей.

Точная дата премьеры "14 друзей Оушена" пока не объявлена, однако по предварительным оценкам, ленту можно ожидать в 2026 году. Это будет уже пятое дополнение к вселенной Оушена, которая более двух десятилетий остается одной из самых любимых среди зрителей по всему миру.

