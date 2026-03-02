Не осмелитесь остановить даже на минуту: лучшие триллеры на Netflix

Если вам не хватает острых ощущений в жизни и хочется кино, которое пощекочет вам нервы, Netflix есть что вам предложить. В каталоге стриминга собраны сотни фильмов, которые захватят ваше внимание полностью.

Особенно поражает богатство поджанров – от политических и психологических до романтических и постапокалиптических. Блог Tudum собрал из них лучшие.

Баллада о мелком игроке

Поджанр: Психологический триллер

Сияющие казино Макао становятся декорациями для этой напряженной драмы. Колин Фаррелл играет Лорда Дойла – игрока с огромными долгами, которому загадочная работница игорного заведения (Фала Чэнь) предлагает шанс на спасение за столом для баккары. В то же время по пятам за Дойлом идет частный детектив (Тильда Суинтон). Режиссером этой экранизации романа Лоуренса Осборна 2014 года стал Эдвард Бергер ("На Западном фронте без перемен").

Птичий короб

Поджанр: Постапокалипсис

Фильм 2018 года, основанный на одноименном романе 2014-го, рассказывает о пути выживания Мелори Хейз (Сандра Буллок), которой приходится лишить себя возможности видеть, чтобы проложить путь к спасению. По сюжету, мир заполонили сущности, которые остаются за кадром, но заставляют каждого, кто на них взглянет, покончить с собой. Мы знакомимся с Мэлори, когда она дает наставления двум детям (Вивьен Лира Блэр и Джулиан Эдвардс) – они должны плыть вниз по реке с завязанными глазами. Однако сюжет быстро переносит нас на пять лет назад, к беременной Мэлори и ее сестре (Сара Полсон), которая как раз приехала в гости. В новостях предупреждают о распространении непонятных массовых самоубийств, и дела кажутся совсем невеселыми. Борясь за жизнь, Мэлори встречает друзей и врагов. И хотя никто из героев не должен открывать глаз в присутствии монстров, вы сами не сможете оторвать взгляд от экрана.

Звонок из прошлого

Поджанр: Научно-фантастический детектив

Со Йон (Пак Шин Хе) возвращается в дом своего детства, чтобы навестить больную мать, с которой она давно не ладит. Поселившись в доме, она находит и включает старый телефон, на который вдруг начинают поступать звонки от напуганной женщины по имени Йон Сук (Чон Джон Со). Во время разговоров Со Йон осознает невероятное: Йон Сук живет в том же доме, но на 20 лет раньше. Женщины знакомятся и узнают о жизни друг друга, общаясь сквозь время. Но однажды Со Йон и Йон Сук делают роковой выбор, который навсегда изменит их судьбы в соответствующих временных измерениях. Но могут ли они доверять друг другу?

Ручная кладь

Поджанр: Экшн

Главный герой по имени Итан Копек (Тэрон Эджертон) работает не слишком мотивированным агентом по безопасности в аэропорту Лос-Анджелеса (LAX). Единственное светлое пятно в его жизни – любимая девушка Нора (София Карсон), с которой они ждут первенца. Когда Итан приходит на смену накануне Рождества, он уговаривает начальника (Дин Норрис) поставить его на проверку багажа, надеясь на повышение из-за будущего пополнения в семье. Вскоре в одном из контейнеров для проверки он находит наушник, а загадочное сообщение приказывает ему вставить его в ухо. Внезапно он оказывается на связи с опасным наемником по прозвищу "Путешественник" (Джейсон Бейтман), который требует пропустить подозрительный чемодан. Если Итан этого не сделает – Нору убьют.

Чистая игра

Поджанр: Романтический триллер

Амбициозная и влиятельная пара пробивает себе путь по карьерной лестнице, но выдержат ли это их отношения? Эмили (Фиби Дайневор) и Люк (Олден Эренрайк) – финансовые аналитики, которые недавно обручились. Но правилами хедж-фонда One Crest Capital, где они работают, отношения между коллегами строго запрещены. Когда Эмили неожиданно получает повышение, на которое рассчитывал Люк, между ними начинаются игры за власть, разрушающие их связь. Только один сможет оказаться на вершине, даже если это уничтожит их совместное будущее.

Опустошение

Поджанр: Криминальный боевик

Если вы ищете хаоса, суровой атмосферы и адреналина, этот криминальный триллер с Томом Харди выжимает максимум из каждого момента. После того как сделка с наркотиками срывается, уставший от жизни детектив из отдела убийств Уокер (Харди) вынужден продираться сквозь криминальное подполье города, чтобы отыскать пропавшего сына одного политика. В процессе ему придется наконец-то встретиться с демонами собственного прошлого, которых он прятал очень долго.

Дом из динамита

Поджанр: Политический триллер о спасении мира

В один обычный день в сторону США запускается одна-единственная ракета неизвестного происхождения, и в Вашингтоне начинается настоящая паника. Белый дом, Пентагон и Стратком имеют мало времени, чтобы выяснить, как предотвратить ядерную катастрофу. Режиссер и лауреат премии "Оскар" Кэтрин Бигелоу дает своим героям всего 18 минут на поиск решения. И показывает процесс панических попыток с разных ракурсов – до самого президента, которого сыграл Идрис Эльба. В актерском составе также задействованы Ребекка Фергюсон, Энтони Рамос, Грета Ли, Мозес Инграм, Кейтлин Девер, Джаред Харрис и Трейси Леттс.

Иллюзия безопасности

Поджанр: Апокалипсис

В этом апокалиптическом триллере возврата к нормальной жизни нет. Аманда Сэндфорд (Джулия Робертс) и ее муж Клэй (Итан Хоук) везут детей на выходные в роскошный дом на Лонг-Айленде, чтобы отдохнуть от городской суеты. Но их отдых прерывается, когда посреди ночи появляются владелец дома Джордж Скотт (Магершала Али) и его дочь Рут (Майха'ла). Они ищут убежища из-за масштабного отключения света в Нью-Йорке. Джордж считает, что это лишь начало чего-то гораздо большего, и обеим семьям придется научиться доверять друг другу, чтобы иметь хоть какой-то шанс на выживание.

