Топ-5 фильмов, которые подарят ощущение теплой весны: что посмотреть для настроения

То, что до прихода настоящей весны остается еще несколько недель, не значит, что еще рано прощаться с зимним настроением. А что поможет лучше избавиться от сезонной хандры, чем правильно подобранное кино.

Для тех, кому уже хочется расстаться с зимой, OBOZ.UA предлагает пять замечательных картин – в чем-то романтичных, в чем-то смешных, в чем-то несуразных. Всех их объединяет легкое настроение и предвкушение перемен к лучшему, которые несет с собой настоящая весна.

Большая рыба

Сюжет вращается вокруг сложных отношений прагматичного сына и его отца-фантазера Эдварда Блума. Эдвард всю жизнь рассказывал невероятные истории: как он встретил великана, как работал в цирке, чтобы узнать имя любимой, или как ловил гигантскую рыбу на обручальное кольцо. Когда отец оказывается на пороге смерти, сын пытается отделить правду от вымыслов и наконец понять, кем на самом деле был его отец. Это история о том, что иногда сказка – это и есть самая правдивая версия реальности.

Это настоящая визуальная ода весне и фантазии от Тима Бертона. История о любящем отце, который превращает свою жизнь в удивительную сказку. Лента наполнена невероятными цветами: от бескрайних полей желтых нарциссов до идеальных городков, где всегда светит солнце. Фильм идеально подходит для того, чтобы снова поверить в чудеса и почувствовать, как мир вокруг расцветает вместе с главным героем.

Амели

Амели Пулен – застенчивая официантка с Монмартра, которая живет в собственном мире маленьких радостей. Однажды она находит в своей квартире старый тайник с детскими сокровищами и решает вернуть его владельцу. Увидев, как это изменило жизнь мужчины, Амели начинает тайно вмешиваться в судьбы других людей: она придумывает хитроумные планы, чтобы сблизить одиноких или наказать наглецов. Но главный вызов для нее – решиться выйти из тени, когда она сама встречает чудаковатого юношу Нино.

Вряд ли найдется что-то более весеннее, чем парижские улочки, звук разбитой корочки крем-брюле и странная девушка, которая решает делать людей счастливыми. Это очень теплое, жизнеутверждающее кино о мелочах, которые делают жизнь прекрасной. Его атмосфера – это то самое первое весеннее солнце, которое заставляет улыбаться без особой на то причины.

Мои мысли тихие

Причудливая трагикомедия молодого украинского режиссера Антонио Лукича покорила сердца миллионов зрителей. Ее герой, молодой звукорежиссер Вадим получает шанс на желанный переезд в Канаду. Для этого ему нужно выполнить только одно задание: записать звуки закарпатских животных, а главное – пение редкой "раховского кряквы". В эту экспедицию вместе с ним отправляется его мама, которая постоянно поучает сына, пытается устроить его личную жизнь и просто хочет быть рядом. Их совместная поездка превращается в серию комичных и трогательных ситуаций, где поиск магической птицы становится фоном для решения семейных обид.

Эта украинская комедия имеет особый вайб – немного ироничный, очень искренний и узнаваемый. Странное путешествие звукорежиссера-неудачника и его мамы в Закарпатье, наполненное весенними пейзажами и живым юмором. Это фильм о поиске себя и взаимопонимания с близкими людьми, который оставляет приятное и легкое послевкусие.

Тайный сад

Юная Мэри Леннокс – избалованная сирота, которую отправляют из Индии в мрачное поместье ее дяди в Англии. Девочка чувствует себя одинокой, пока не находит ключ от заброшенного сада, который годами был закрыт после смерти жены дяди. Вместе со своим болезненным кузеном Колином, который не встает с постели, и местным мальчиком Диконом, она начинает ухаживать за садом. По мере того, как растения оживают, дети тоже меняются: Мэри становится добрее, а Колин находит силы начать ходить.

Это история о том, как природа способна исцелять человеческие души. Вместе с тем, как главная героиня восстанавливает заброшенный сад, он оживает, покрываясь цветами, а вместе с ним "расцветают" и сами дети. Фильм невероятно красив и полон атмосферы тайны, что делает его идеальным для вечернего просмотра, когда хочется окунуться в мир природы.

Дождливый день в Нью-Йорке

Молодая пара, Гэтсби и Эшли, приезжает в Нью-Йорк на уикенд. Гэтсби – парень из состоятельной семьи, который обожает старый джаз и дождь, планирует романтические выходные. Однако все идет не по плану: Эшли получает шанс взять интервью у известного кинорежиссера и погружается в мир богемных тусовок, оставляя парня в одиночестве. Пока она гоняется за сенсациями, он блуждает по городу, снимается в случайном кино и встречает девушку, которая действительно понимает его меланхоличный взгляд на мир.

Что же весна – это не всегда солнце, иногда это теплый дождь, который смывает все лишнее. Вуди Аллен создал очень стильную и интеллектуальную историю, где Нью-Йорк становится полноценным персонажем. Джаз, разговоры об искусстве, прогулки под зонтом и случайные встречи – этот фильм идеально передает романтическое и немного меланхоличное настроение весеннего города.

