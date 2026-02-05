'На драйве': первый украинский фильм об автогонках выйдет в прокат уже в апреле

Первый украинский фильм об автогонках "НА ДРАЙВЕ" выйдет в прокат 9 апреля.

Видео дня

Вместе с анонсом даты команда ленты представила основной постер проекта.

Главный постер ленты создал легендарный документалист и фотограф Константин Либеров (LIKBOS) – тот самый визуальный голос, который фиксирует силу, эмоцию и правду современной Украины. Именно его камера передала драйв, напряжение и энергию фильма.

"НА ДРАЙВЕ" – первый украинский экшн об автогонках, снятый в реальных локациях Харькова.

Лента сочетает динамичный жанровый формат с современным социальным контекстом и уже сейчас позиционируется как один из самых ожидаемых украинских кинорелизов.

В ближайшее время команда фильма представит официальный трейлер. Премьера "НА ДРАЙВЕ " – 9 апреля 2026 года во всех кинотеатрах Украины.