Лучшие фильмы о силе женщин: топ 10

В фильмах часто говорится о женщинах, которые противостоят несправедливости, борются за свои права или меняют собственную судьбу. Такие ленты показывают различные формы силы – от гражданской активности и борьбы за образование до личной выносливости в сложных жизненных обстоятельствах.

Во многих из них основой сюжета стали реальные события или известные литературные произведения. OBOZ.UA публикует 10 фильмов, в которых центральными персонажами являются женщины, демонстрирующие силу характера и способность

Суфражистка (2015)

Историческая драма посвящена женскому движению за избирательное право в Великобритании. События происходят в начале ХХ века.

Фильм показывает борьбу женщин, которые выступали за право голоса и равенство в политической жизни. Их деятельность стала важной частью истории борьбы за права женщин.

Леди Макбет (2016)

Британская драма рассказывает историю молодой женщины Кэтрин, которая живет в отдаленном поместье после брака с богатым мужчиной. Ее жизнь ограничена строгими правилами и контролем со стороны семьи мужа.

События, происходящие впоследствии, меняют жизнь героини и открывают другую сторону ее характера. Фильм исследует тему свободы, власти и личного выбора.

Девушка с татуировкой дракона (2011)

Триллер режиссера Дэвида Финчера рассказывает о Лисбет Саландер – гениальную хакершу с чрезвычайными аналитическими способностями. Героиня помогает журналисту Микаэлю Блумквисту расследовать исчезновение девушки, произошедшее много лет назад.

Лисбет предстает сложным и одновременно сильным персонажем, который противостоит опасности и борется за справедливость. Лента создана по мотивам романа шведского писателя Стига Ларссона из серии "Миллениум".

Эрин Брокович (2000)

Биографическая драма режиссера Стивена Содерберга основана на реальной истории. Главная героиня, Эрин Брокович, помогает раскрыть масштабное загрязнение воды, которое вызвала крупная корпорация.

Женщина без юридического образования участвует в расследовании и помогает довести дело до суда. Фильм подчеркивает важность гражданской активности и борьбы за справедливость.

Я – Малала (2014)

Документальный фильм рассказывает о пакистанской активистке Малале Юсуфзай. Она выступала за право девушек на образование и пережила покушение со стороны талибов.

Лента показывает историю ее борьбы и поддержку, которую она получила от своей семьи. Малалала стала одной из самых известных правозащитниц в мире и символом борьбы за образование.

Краска пурпурная (1985)

Драма режиссера Стивена Спилберга рассказывает о жизни афроамериканской девушки в начале ХХ века. Главная героиня переживает сложные обстоятельства жизни, насилие и социальное неравенство.

Несмотря на все трудности, она продолжает искать путь к свободе и стремится воссоединиться со своей сестрой.

Безумный Макс: Дорога гнева (2015)

Постапокалиптический боевик Джорджа Миллера разворачивается в мире, где царит хаос и борьба за ресурсы. Одним из центральных персонажей ленты является Императрица Фуриоза – воительница, которая выступает против тиранического правителя.

Фуриоза организует побег женщин из плена и становится символом сопротивления. Ее образ часто называют одним из самых сильных женских персонажей современного кино.

Три смерти Мариселы Эскобедо (2020)

Документальная лента от Netflix рассказывает о мексиканке Мариселе Эскобедо. После убийства ее дочери она начинает борьбу за справедливость.

Фильм показывает, как Марисела пытается добиться наказания для виновного, даже когда система правосудия не дает результата. Ее история стала символом борьбы против безнаказанности.

Цветок пустыни (2009)

Эта биографическая драма рассказывает историю сомалийской модели и активистки Варис Дирие. Она родилась в семье кочевников и в детстве стала жертвой женского обрезания.

Впоследствии Варис смогла построить карьеру модели и стала активным борцом против этой практики. Лента основана на ее автобиографии.

Тропы (2013)

Австралийская драма основана на реальных событиях и книге Робин Дэвидсон "Tracks". В центре истории – путешествие молодой женщины через австралийскую пустыню.

Вместе с четырьмя верблюдами и собакой она проходит более 2700 километров. Это путешествие становится для героини испытанием и способом лучше понять себя.

