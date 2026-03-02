'Очень страшное кино' возвращается: вышел трейлер 6-й части

"Очень страшное кино" возвращается после 13-летнего перерыва. Шестая часть культового комедийного хоррора выйдет в мировой прокат уже этим летом.

И фанатам наконец показали трейлер "Очень страшного кино 6", в котором впервые за последние 18 лет объединились братья Уэйанс – Марлон, Шон и Кинен Айвори. Вместе с Риком Альваресом они написали сценарий к фильму, а Марлон и Шон еще и вошли в каст. Режиссерское кресло на этот раз занял Майкл Тиддес. Украинские зрители смогут увидеть премьеру 11 июня.

И уже в трейлере мы видим традиционные для "Очень страшного кино" отсылки к недавним хитам в жанре хоррора – "Грешники", "Оружие", "Субстанция" и даже сериал Netflix "Уэндзей". Ролик открывается пародией на сцену в метро из "Крика 6", где среди толпы в костюмах можно заметить даже робота-убийцу Меган. А дальше Марлон и Шон Уэйанс снова встречаются в кадре с Реджиной Холл и Анной Фарис, чтобы противостоять Призрачному лицу, а заодно высмеять фильмы "Прочь", "Улыбайся", "Ужасный", "Собиратель душ" и многие другие.

И это не единственные знакомые лица, которые мы увидим в касте. В актерский состав шестой части также вернулись Локлин Манро, Дэйв Шеридан, Джон Абрагамс, Шери Отери и Крис Эллиотт. А вот среди новичков сатирической франшизы – племянник главных звезд Дэймон Уэйанс-младший, их сестра Ким Уэйанс, звезда SNL Хайди Гарднер, а также Оливия Роуз Киган, Саванна Ли Нассиф, Кэмерон Скотт Робертс, Сидни Парк, Грегг Ваянс, Руби Сноубер и Бенни Зилке.

Оригинальное "Очень страшное кино" вышло в 2000 году и стало одним из самых кассовых хорроров с рейтингом R в истории. Лента стартовала в прокате с впечатляющими 42,5 миллионами долларов, что в то время было абсолютным рекордом для фильма ужасов с таким рейтингом, который, к тому же, был снят темнокожим режиссером. Именно братья Ваянс заложили фундамент франшизы: Кинен писал сценарии и режиссировал первые две части, а Марлон и Шон были соавторами и исполнителями главных ролей.

