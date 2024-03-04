Критики назвали сериал, бросающий вызов 'Игре престолов': красивая картинка, увлекательный сюжет и высокие рейтинги

В сети активно обсуждают новый сериал под названием "Сегун". Критики называют новое шоу от FX преемником эпического фэнтези-сериала "Игра престолов".

Первые два эпизода "Сегуна" вышли в эфир на прошлой неделе, однако уже успели покорить зрителей, пишет Daily Mail. Киноведы в свою очередь охарактеризовали новинку как "красивую" и "захватывающую". Сообщается, что многие сцены содержат изображение крови, поэтому шоу должно понравиться фанатам "Игры престолов".

Сейчас сериал имеет впечатляющий рейтинг с отметкой 99% на сайте Rotten Tomatoes, что свидетельствует о всеобщем одобрении опрошенных критиков.

"Сегун" основан на чрезвычайно популярном романе Джеймса Клавелла в 1975 году. Сюжет рассказывает вымышленную историю английского моряка, потерпевшего кораблекрушение.

Он становится частью двора дайме – японского феодала. Параллельно мы узнаем историю женщины-самурая, пытающейся заявить о себе, несмотря на то, что она из бедной семьи.

Космо Джарвис играет роль Джона Блекторна, иностранца с Запада, которого охватили японские интриги, в то время как японская звезда Хироюки Санада играет даймьо, а Анна Савай предстает в роли таинственной леди Марико.

Журналист USA Today Келли Лоулер похвалила "Сегун" за то, как "эпическое граничит с легкостью", а также за "красивую, насыщенную и глубоко убедительную" картинку. По словам Бена Треверса из IndieWire, несмотря на большое количество насилия, Сегун демонстрирует видение того, как лидеры могут выйти за пределы коррупции и мелкой конкуренции. "Вместо того, чтобы чрезмерно акцентировать внимание на лицах, ведущих жестокие войны, сериал, наконец, посвящен дипломатии, как средству достижения мира", – написал он.

Несмотря на сравнение с "Игрой престолов", новый сериал FX больше относится к жанру исторической драмы, хотя его персонажи лишь отчасти вдохновлены реальными событиями и личностями. Новые эпизоды будут транслироваться еженедельно. Всего шоу будет включать 10 серий. Финал "Сегун" выйдет в эфир 23 апреля 2024 года. Учитывая, что сериал позиционируется как ограниченный, финал, скорее всего, станет окончательным завершением истории.

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