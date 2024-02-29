'Лучший фильм всех времен' выбил культовую драму 'Побег из Шоушенка' с первой позиции IMDb еще до своей премьеры

Долгожданное продолжение "Дюны" еще не успело выйти на экраны, как стремительно бьет кинорекорды. В частности, фильм "Дюна: Часть вторая", премьера которого в Украине запланирована на 29 февраля, почти обогнал легендарную киноленту "Побег из Шоушенка" в рейтинге IMDb.

Научно-фантастическую новинку уже нарекли "лучшим фильмом всех времен". Об этом сообщает Daily Star.

Хотя "Побег из Шоушенка" с Морганом Фрименом в главной роли занял первое место на платформе, сдвинув "Крестного отца" в 2008 году, теперь он рискует проиграть новому фильму с Тимоти Шаламе "Дюна: Часть вторая".

Критики назвали кинокартину "визуально увлекательной" и "эпической историей" еще накануне ее выхода в кинотеатрах.

На момент написания новости "Дюна: Часть вторая" имеет 9,1 балла из 10 на IMDb, в то время как "Побег из Шоушенка" – 9,3 балла. Сиквел опередил некоторые из самых кассовых фильмов, в частности "Титаник" и "Аватар".

В главных ролях Зендея и Остин Батлер вместе с Тимоти Шаламе, сыгравшим главного героя. Продолжение показывает, как Пол Атрейдес объединяется с Чани и Фриманом, чтобы отомстить людям, уничтожившим его семью. Действие фильма происходит в квазипостапокалиптическом пустынном обществе. Сюжет основан на серии бестселлеров Фрэнка Герберта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как "Дюна: Часть вторая" поразила кинокритиков: фильм уже назвали шедевром и более успешным, чем "Аватар".

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