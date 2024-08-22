'Конотопская ведьма': о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли

Сегодня, 22 августа, на экраны украинских кинотеатров выходит долгожданный отечественный горор "Конотопская ведьма". Фильм расскажет о кровавой мести оккупантам, пришедшим на родные земли главной героини, забрав самое ценное – ее любимого человека.

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Сценаристом картины выступил Ярослав Войцешенко, среди работ которого мультфильм "Мавка". В главных ролях "Конотопской ведьмы" снялись такие звезды, как Татьяна Малкова, Тарас Цымбалюк, Павел Вишняков, Елена Хохлаткина, Иван Шаран, Ярослав Шахторин, Артем Сагитов, Сергей Сосновцев и другие. Что известно о мистической киноленте – читайте дальше.

О чем расскажет зрителям "Конотопская ведьма"

В центре сюжета история, вдохновленная легендами о ведьмах из города Конотоп на Сумщине. В начале полномасштабной войны слава о местных колдуньях распространилась соцсетями: украинцы запугивали чародейками россиян.

Фильм сосредоточен на главной героине – ведьме, которая давно отреклась от своих чрезвычайных сил, влюбившись в обычного парня. Однако российские варвары забрали жизнь ее любимого, пытавшегося спасти девушку. Взбешенная от боли, молодая женщина возвращает свои способности, чтобы жестоко отомстить оккупантам.

Татьяна Малкова хотела отказаться от главной роли

Звезда телесериалов "Казаки. Абсолютно лживая история" и "Морская полиция. Черноморск" Татьяна Малкова призналась в интервью ТиКиев, что поначалу она чуть не отказалась от роли в хорроре. "Когда мне сказали, что это будет кино, в котором ведьма "мочит русских", я сказала: "Нет, мне это не интересно". Но когда мне рассказали всю историю и объяснили финальные цели этого проекта, я увидела в этом смысл и свою миссию", – поделилась актриса.

По словам Малковой, для того чтобы попасть в актерский состав, нужно было пройти серьезный кастинг. Во время самопроб, которые актрисе помог снять ее муж-режиссер, звезда выложилась и получила мощный результат. "Я сделала самопробы, и они получились настолько мощными, что у моего мужа, снимавшего их, начали трястись руки", – рассказала она.

Трудности во время съемок фильма-мести

Продюсер киностудии FILM.UA Ирина Костюк рассказала Liga.Net, с чем команде пришлось столкнуться во время создания ленты. Самым сложным, по мнению кинематографистки, была тема современной войны. Во многих сценах "Конотопской ведьмы" изображены жестокие моменты и зверства, сделанные руками оккупантов. Задумкой было показать как отечественной, так и зарубежной аудитории "какой яростной смерти и уничтожения они заслуживают". "Ведь месть – она священна, а наша ярость – праведна. И, так же как и главной героини, трудно было разве что не перейти границу, и оставаться на стороне света, на котором мы и воюем. Фильм именно об этом", – пояснила Костюм.

Еще одним сложным аспектом съемок продюсер называет кастинг на роль россиян: не все актеры решились бы на такое, отметила она. Однако изобразивший захватчиков актерский состав "справился идеально". "И вот представьте, как им было сложно (они еще и играли в реальных трофейных формах, когда-то принадлежавших еще живым захватчикам), поэтому я восхищаюсь их смелостью, профессионализмом и талантом", – добавила киноразработчик.

Ранее OBOZ.UA писал о, как в сети раскритиковали отечественный хоррор"Конотопская ведьма": травмирует украинцев.

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