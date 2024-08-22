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"Конотопская ведьма": о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли

Карина Вишнякова
Кино Oboz
4 минуты
762
'Конотопская ведьма': о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли

Сегодня, 22 августа, на экраны украинских кинотеатров выходит долгожданный отечественный горор "Конотопская ведьма". Фильм расскажет о кровавой мести оккупантам, пришедшим на родные земли главной героини, забрав самое ценное – ее любимого человека.

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Сценаристом картины выступил Ярослав Войцешенко, среди работ которого мультфильм "Мавка". В главных ролях "Конотопской ведьмы" снялись такие звезды, как Татьяна Малкова, Тарас Цымбалюк, Павел Вишняков, Елена Хохлаткина, Иван Шаран, Ярослав Шахторин, Артем Сагитов, Сергей Сосновцев и другие. Что известно о мистической киноленте – читайте дальше.

"Конотопская ведьма": о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли
"Конотопская ведьма": о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли

О чем расскажет зрителям "Конотопская ведьма"

"Конотопская ведьма": о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли

В центре сюжета история, вдохновленная легендами о ведьмах из города Конотоп на Сумщине. В начале полномасштабной войны слава о местных колдуньях распространилась соцсетями: украинцы запугивали чародейками россиян.

"Конотопская ведьма": о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли

Фильм сосредоточен на главной героине – ведьме, которая давно отреклась от своих чрезвычайных сил, влюбившись в обычного парня. Однако российские варвары забрали жизнь ее любимого, пытавшегося спасти девушку. Взбешенная от боли, молодая женщина возвращает свои способности, чтобы жестоко отомстить оккупантам.

"Конотопская ведьма": о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли
"Конотопская ведьма": о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли

Татьяна Малкова хотела отказаться от главной роли

"Конотопская ведьма": о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли

Звезда телесериалов "Казаки. Абсолютно лживая история" и "Морская полиция. Черноморск" Татьяна Малкова призналась в интервью ТиКиев, что поначалу она чуть не отказалась от роли в хорроре. "Когда мне сказали, что это будет кино, в котором ведьма "мочит русских", я сказала: "Нет, мне это не интересно". Но когда мне рассказали всю историю и объяснили финальные цели этого проекта, я увидела в этом смысл и свою миссию", – поделилась актриса.

"Конотопская ведьма": о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли

По словам Малковой, для того чтобы попасть в актерский состав, нужно было пройти серьезный кастинг. Во время самопроб, которые актрисе помог снять ее муж-режиссер, звезда выложилась и получила мощный результат. "Я сделала самопробы, и они получились настолько мощными, что у моего мужа, снимавшего их, начали трястись руки", – рассказала она.

"Конотопская ведьма": о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли

Трудности во время съемок фильма-мести

"Конотопская ведьма": о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли

Продюсер киностудии FILM.UA Ирина Костюк рассказала Liga.Net, с чем команде пришлось столкнуться во время создания ленты. Самым сложным, по мнению кинематографистки, была тема современной войны. Во многих сценах "Конотопской ведьмы" изображены жестокие моменты и зверства, сделанные руками оккупантов. Задумкой было показать как отечественной, так и зарубежной аудитории "какой яростной смерти и уничтожения они заслуживают". "Ведь месть – она священна, а наша ярость – праведна. И, так же как и главной героини, трудно было разве что не перейти границу, и оставаться на стороне света, на котором мы и воюем. Фильм именно об этом", – пояснила Костюм.

"Конотопская ведьма": о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли
"Конотопская ведьма": о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли

Еще одним сложным аспектом съемок продюсер называет кастинг на роль россиян: не все актеры решились бы на такое, отметила она. Однако изобразивший захватчиков актерский состав "справился идеально". "И вот представьте, как им было сложно (они еще и играли в реальных трофейных формах, когда-то принадлежавших еще живым захватчикам), поэтому я восхищаюсь их смелостью, профессионализмом и талантом", – добавила киноразработчик.

"Конотопская ведьма": о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли
"Конотопская ведьма": о чем один из самых ожидаемых хорроров в истории Украины и почему главная героиня сначала отказывалась от роли

Ранее OBOZ.UA писал о, как в сети раскритиковали отечественный хоррор"Конотопская ведьма": травмирует украинцев.

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