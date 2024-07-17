Травмирует украинцев. В сети раскритиковали отечественный хоррор 'Конотопская ведьма': что с ним не так

В рамках Одесского кинофестиваля состоялась премьера нового отечественного хоррор-фильма "Конотопская ведьма". Сюжет рассказывает о мести колдуньи из Конотопа россиянам за то, что они убили ее любимого. В начале киноленты можно увидеть дисклеймер, предупреждающий о наличии сцен "мученической смерти оккупантов".

Видео дня

Впрочем, как отмечает кинокритик ДМ Лена Чиченина, авторы должны были предупредить не только о кадрах расправы с захватчиками. Фильм содержит сцену, которая "натуралистически изображает изнасилование украинки русскими воинами". По словам пережившей оккупацию журналистки, данные кадры оказали большое влияние на ее эмоциональное состояние, напомнив тяжелый период.

Чиченина отметила, что создатели "Конотопской ведьмы" должны были предостеречь зрителей от увиденного. "Об изнасиловании – ни слова. Хотя именно оно выглядело гораздо более настоящим, чем мученическая смерть оккупантов, – отметила автор. – Мне удалось избежать сексуального насилия, потому что просто тупо повезло. А теперь представьте, что будет с зрительницами, которые пережили".

Кинообозреватель продолжила: уже столкнулась с аналогичными отзывами. По ее словам, вместо "терапевтического кино" о мести, украинки получат травматический опыт. "Для предупреждения таких случаев и придумали дисклеймеры. Чтобы человек хоть мог сделать выбор или подготовиться", – добавила журналистка. Премьера Конотопской ведьмы на больших экранах запланирована на 22 августа 2024 года.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как звезда сериала "Поймать Кайдаша" рассекретила суммы гонораров, которые получали российские актеры в Украине: "Мы чувствовали себя униженными".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!