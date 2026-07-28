Когда выйдет новый сезон "Анатомии Грей": известна дата

Сериал "Питт" способствовал новой волне популярности медицинских драм, также в последние годы стремительно набрали популярность и другие медицинские шоу, такие как "Док" или "Новый Амстердам". Но один сериал остается на экранах, несмотря на все взлеты и падения жанра, и этой осенью выйдет его новый, уже 23-й сезон.

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Как пишет Collider, легендарная "Анатомия Грей" и не думает заканчиваться. Она уже официально признана самой продолжительной медицинской драмой в истории американского сетевого телевидения. Премьера новой части на канале ABC состоится 15 октября. Это будет четверг, и премьерный эпизод 23-го сезона "Анатомии Грей" зрителям покажут поздно вечером.

Главной звездой "Анатомии Грей" по-прежнему остается Эллен Помпео, которая неизменно играет доктора Мередит Грей с момента выхода первой серии в 2005 году. Вместе с ней в новом сезоне снялись Чандра Уилсон (доктор Миранда Бейли), Джеймс Пикенс-младший (доктор Ричард Веббер), Крис Кармак (доктор Аттикус Линкольн), Алексис Флойд (доктор Симона Гриффит), Джейсон Джордж (доктор Бен Уоррен), Энтони Хилл (доктор Уинстон Ндугу), Тревор Джексон (доктор Уэс Брайант) и другие.

"Анатомия Грей" входит в так называемый "Шондаверс" – серию проектов, созданных американской сценаристкой и продюсером Шондой Раймс. В него также входят "Скандал", "Как избежать наказания за убийство", "Вымышленная Анна" и "Бриджертоны".

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