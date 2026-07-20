Шедевры кино: названы 10 лучших мини-сериалов XXI века

Начало XXI века стало новой "золотой эрой" сериалов. Благодаря множеству признанных проектов, обретших статус культовых, этот вид искусства стал одним из самых престижных. И особое место среди телевизионных шоу занимают мини-сериалы.

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Поэтому издание Collider решило составить список лучших коротких односезонных шоу последних 26 лет. От увлекательных военных эпопей до напряженных лет в жанре настоящего преступления, медитативной постапокалиптической фантастики, трогательных романтических драм и даже знаковых произведений современного хоррора. Они демонстрируют не только мастерство сторителлинга, но и его экспериментальную смелость, разнообразие и культурное влияние.

"Обычные люди" (2020)

Два звездных дебюта – Пол Мескал и Дейзи Эдгар-Джонс – держат на себе эту безжалостно честную историю о первой любви со всем ее хаосом и силой. Сериал следит за отношениями между богатой девушкой, ищущей социального признания, и её одноклассником – внешне успешным, но втайне охваченным тревогой. Их роман, начинающийся в конце школы, продолжается в университете – и там же начинает трескаться по швам. Сырой, узнаваемый и бесконечно добрый к своим героям проект.

"Призраки дома на холме" (2018)

Десятые годы ознаменовались настоящим возрождением жанра хоррора, и Netflix не остался в стороне. Десятисерийный мини-сериал Майка Фланагана рассказывает две параллельные истории с разницей в 26 лет: в 1992 году семья Крейнов въезжает в заброшенный особняк, чтобы отремонтировать его, и пятеро детей постепенно начинают чувствовать нечто зловещее. Спустя годы выжившие члены семьи вновь съезжаются, когда трагедия заставляет их столкнуться с призраками прошлого. Страшный, драматически мощный и глубоко человечный сериал о травме, которая не исчезает.

"За садовым забором" (2014)

Почти забытое сокровище анимации от Cartoon Network. Два сводных брата теряются в таинственном лесу – и пока тревожный Верт погружается в собственные мысли, его младший брат Грег с восторгом познает причудливый мир вокруг. Десять одиннадцатиминутных эпизодов – и ни одной лишней секунды. Осенняя сказка с теплыми землистыми цветами и жутким фолк-хоррор-саундтреком, которая одновременно уютна и страшна.

"Станция Одиннадцать" (2021)

Незаслуженно недооцененный проект HBO. Спустя 20 лет после смертоносной пандемии гриппа группа странствующих актёров разъезжает между поселениями выживших и даёт представления. Сериал переворачивает постапокалиптический жанр с ног на голову – вместо отчаяния выбирая надежду, вместо антиутопии – сообщество и искусство. Сериал, снятый по роману Эмили Сент-Джон Мандел, может похвастаться великолепным ансамблевым актерским составом и необычной структурой повествования.

"Мы владеем этим городом" (2022)

Еще один недооцененный сериал HBO, созданный в соавторстве с Дэвидом Саймоном ("Прослушка"). Шесть эпизодов о балтиморском подразделении полиции Gun Trace Task Force –элитном отряде, которому было позволено всё, пока ФБР не начало расследование. Нелинейный, стремительный и безжалостный рассказ о системной коррупции, которая укореняется и разрастается, пока все смотрят в другую сторону.

"Ферзевый гамбит" (2020)

Сериал Netflix стал настоящим культурным феноменом. Аня Тейлор-Джой играет здесь Бет Гармон — шахматную гениальницу середины XX века, чей путь к вершине осложняется зависимостью, чрезмерной сосредоточенностью на цели и враждебностью мужской среды. Семисерийная драма по роману Уолтера Тэвиса – выверенная, элегантная и увлекательно сыгранная. Один из самых кассовых мини-сериалов в истории стриминга.

"Невероятное" (2019)

Когда подросток Мари Адлер (Кейтлин Девер) заявляет об изнасиловании, полиция убеждает её отозвать заявление – и теперь она сама оказывается под следствием по обвинению в фальсификации. Параллельно двое детективов из другого штата ищут серийного преступника, чьи дела могут подтвердить правоту Мари. Восемь серий, основанных на реальных событиях, – мастер-класс эмоциональной честности и одновременно сокрушительный приговор системе, которая не верит жертвам.

"Когда они нас видят" (2019)

Ава Дюверней решила исследовать на малом экране дело "Пятерки из Центрального парка": в 1989 году пятеро темнокожих и латиноамериканских подростков из Гарлема были осуждены за нападение и изнасилование в Центральном парке. Хотя на самом деле они не виновны. Всего четыре эпизода – и это самый мощный мини-сериал, который Netflix когда-либо снимал. Он полон праведного гнева, но не забывает о людях — не только о заключенных, но и об их семьях, которые ждут.

"Чернобыль" (2019)

Канал HBO выпустил пять блестящих эпизодов, воссоздающих катастрофу на Чернобыльской АЭС 1986 года – от момента ужасного взрыва до масштабной операции по ликвидации последствий и политических потрясений, когда ложь советской системы выходит на свет. Безупречная с точки зрения производства, точная в деталях и не отпускающая зрителя напряжением драма – один из лучших сериалов, когда-либо снятых на HBO и вообще.

"Братья по оружию" (2001)

Это не просто лучший мини-сериал XXI века, а, возможно, и самое выдающееся достижение в истории телевидения. Стивен Спилберг и Том Хэнкс перенесли на малый экран историю о роте Easy Company, которая действительно воевала на полях Второй мировой войны. Они воссоздали их путь – от тренировок до высадки в Нормандии, через самые жестокие сражения на европейском театре военных действий и до конца войны в Германии. Потрясающий по масштабу, но живой благодаря человеческим отношениям между солдатами. Лучшее, что когда-либо снимали о Второй мировой.

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