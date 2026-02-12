Когда выйдет 3 сезон подросткового хита 'Целую, Китти': известна дата

Когда еще получать новости о выходе продолжения романтического подросткового сериала "Целую, Китти", как не накануне Дня святого Валентина. И Netflix наконец-то раскрыл дату премьеры третьего сезона своего шоу.

Видео дня

Как пишет блог Tudum, все серии станут доступны для стриминга уже 2 апреля. По сюжету Китти Сонг Кови (в исполнении Анны Кеткарт) возвращается в Корейскую независимую школу Сеула (KISS) на свой выпускной год.

"Целую, Китти" – это подростковая романтическая комедия, являющаяся спинофом популярной франшизы "Всем парням, которых я любила". Сюжет рассказывает о младшей сестре главной героини оригинальных фильмов – Китти Сонг Кови. Девушка считает себя экспертом в сердечных делах. Она переезжает из США в Южную Корею, чтобы учиться в той же школе, где когда-то училась ее мама, и воссоединиться со своим парнем, с которым поддерживала отношения на расстоянии. Однако на месте Китти понимает, что реальное общение гораздо сложнее ее теории о любви.

В третьем сезоне Китти снова вернется в Сеул, чтобы завершить обучение в школе. В ее голове зреет идеальный план: она собирается создать незабываемые воспоминания с друзьями, стать еще ближе к своим родственникам в Корее и принять судьбоносные решения относительно своего будущего. И, конечно же, она наконец планирует определиться в отношениях с Мин Хо (Сан Хон Ли) – на этот раз уже по-настоящему. Однако, когда неожиданные откровения разрушают ее планы и вносят разлад в отношения, Китти придется учиться принимать непредсказуемость жизни.

Предыдущий сезон "Целую, Китти" вышел на Netflix 16 января 2025 года и сразу занял вторую строчку в рейтинге англоязычных сериалов Netflix с результатом в 14,2 миллиона просмотров. Эта молодежная романтическая комедия от студий Awesomeness и ACE Entertainment в первую же неделю попала в топ-10 в 89 странах мира. Релиз также заставил зрителей повторно пересмотреть первый сезон. Это снова подняло его на 6 место с 3,1 млн просмотров. Также в десятку самых популярных фильмов вернулась оригинальная лента 2018 "Всем парням, которых я любила". Такой успех заставил платформу продлить сериал еще на один сезон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой необычный приквел "Очень странных дел" готовит Netflix.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.