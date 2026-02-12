'Очень странные дела. Первая тень': на Netflix выйдет спектакль-приквел о Векне

Вселенная сериала "Очень странные дела" от Netflix вскоре пополнится историей происхождения главного злодея – Векны. На стриминге планируют выпустить телевизионную версию театрального представления с подзаголовком "Первая тень", которая рассказывает о его превращении из простого мальчика Генри Крила в чистое воплощение зла.

Спектакль с большим успехом прошел на Бродвее и в Лондоне. Но посетить постановку смогла лишь незначительная часть фанатов "Очень странных дел". Поэтому, как удалось узнать изданию Collider, боссы Netflix решили подготовить профессиональную видеоверсию спектакля для дальнейшего релиза на платформе.

Смотрите трейлер бродвейской версии спектакля

Пока неизвестно, когда именно спектакль выйдет в телеверсии. Одна ради съемочного процесса студия отменила целую неделю театральных показов – со вторника, 10 февраля, до субботы, 14 февраля. Это позволит зафиксировать на пленку игру оригинального актерского состава постановки. В записи примут участие Луи Маккартни, Т.Р. Найт ("Анатомия Грей"), Габриэль Неве и Алекс Бро (который, кстати, играл другую роль в пятом сезоне самого сериала). Стоит отметить, что постановка с этим актерским составом была отмечена театральной премией "Тони".

Сюжет пьесы "Странные дела: Первая тень" сосредоточен на юности Генри Крила – жителя Хокинса с психокинетическими способностями, который впоследствии станет монстром по имени Векна. Перед зрителями на сцене разыгрывают, как у персонажа под влиянием теневой сущности из другого измерения развиваются суперсилы, и как он пытается взять их под контроль.

В это же время молодые Джим Хоппер и Джойс проводят собственное расследование, а доктор Мартин Бреннер из национальной лаборатории Хокинса начинает изучать аномальные таланты парня. На фоне первого романтического увлечения Генри пытается обуздать свой дар, пока тот не уничтожил все дорогое ему. Интересно, что сценарий связывает происхождение сил героя со службой его отца на корабле "Элдридж", который, согласно легендам, был частью "Филадельфийского эксперимента" во время Второй мировой войны.

Сценарий для постановки написала Кейт Трефри, которая работала над самим сериалом. Сюжет разработали шоураннеры "Очень странных дел" Мэтт и Росс Дафферы вместе с драматургом Джеком Торном. Режиссурой занимались Стивен Долдри ("Билли Эллиот") и Джастин Мартин. Спектакль дебютировал в лондонском Вест-Энде в 2023 году, а в прошлом году переехал на Бродвей.

