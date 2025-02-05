Как изменились звезды 'Матрицы' спустя 25 лет после премьеры первого фильма. Фото тогда и сейчас

31 марта 1999 года на экраны вышел первый фильм научно-фантастической медиафраншизы "Матрица". Кинокартина, которую создали сестры Вачовски, до сих пор не теряет популярности среди зрителей во всем мире, ведь занимает 16 строчку в списке 250 лучших лент по версии IMDb.

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"Матрица" получила одобрение и от критиков, ведь завоевала несколько премий "Оскар" и BAFTA. После появления в культовом фильме большинство актеров смогли впасть в душу зрителям и построить успешные карьеры. OBOZ.UA решил показать, как изменились звезды медиафраншизы спустя 34 года после первопоказа.

Киану Ривз

До того, как канадский актер сыграл главную роль в кинокартине "Матрица", он появлялся в нескольких успешных проектах, среди которых "Много шума из ничего" или "Невероятные приключения Билла и Теда". Однако настоящей популярности Киану Ривзу удалось добиться после перевоплощения в известного персонажа Нео. Некоторое время звезду приглашали присоединиться к созданию боевиков и научной фантастики, но он все же смог не стать заложником одного образа. Знаменитость появлялась в разножанровых лентах, а успех франшизы о Джоне Вике сделал его одним из самых востребованных актеров.

Кэрри-Энн Мосс

Роль девушки-хакера Тринити была настоящим прорывом в карьере Керри-Энн Мосс, поэтому она стала звездой боевиков. Одними из самых известных кинокартин при участии 57-летней актрисы стали "Аколит" и FUBAR.

Лоуренс Фишберн

До появления в культовой ленте "Матрица" Лоуренс Фишберн, сыгравший Морфея, уже был известным актером 1990-х годов. Однако участие в медиафраншизе подняло его карьеру на совершенно новый уровень. Актер стал звездой проектов "Ганнибал", "Джон Уик 4", "Ведьмак", а сейчас работает еще над восемью фильмами.

Хьюго Уивинг

Для Хьюго Уивинга "Матрица" также стала неким "трамплином" в актерской карьере. Феерически воплотившись в роль агента Смита, он продемонстрировал свой талант и впал в душу не только зрителям, но и режиссерам. Звезда присоединился к кинокартинам "Властелин колец", "Трансформеры", "V означает Вендетта", "Хоббит" и многим другим.

Джо Пантолиано

Роль Сайфера в культовой научно-фантастической медиафраншизе стала одной из самых известных в карьере актера, но далеко не последней. Джо Пантолиано превратился в более 150 разных персонажей, и даже получил премию "Эмми" за драму "Клан Сопрано".

Глория Фостер

Глория Фостер стала настоящей звездой фильмов "Матрица" и "Матрица: Перезагрузка", однако, к сожалению, не смогла долго радовать фанатов своей игрой. Жизнь знаменитости оборвалась 29 сентября 2001 года.

Моника Беллуччи

Талантливая Моника Беллуччи появилась в культовой кинокартине в роли Персефоны. 60-летняя итальянская селебрити смогла построить фантастическую карьеру, а среди ее недавних работ наиболее популярными стали "Спектр" и "Битлджус 2".

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