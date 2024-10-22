Как изменились звезды сериала 'Твин Пикс' спустя 34 года после премьеры. Фото тогда и сейчас

34 года назад, в далеком 1990-м, состоялась премьера американского драматического сериала "Твин Пикс". Интригующая история о загадочном убийстве Лоры Палмер в провинциальном городке, созданная талантливым режиссером Дэвидом Линчем, заставляла собираться перед экранами зрителей во всем мире, чтобы как можно быстрее узнать, как будут развиваться жуткие события.

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После появления в одном из самых популярных многосерийных фильмов, большинство актеров смогли громко заявить о себе в индустрии кино и стать образцами для многих поклонников. OBOZ.UA решил показать, как изменились звезды "Твин Пикс" спустя 34 года после первопоказа картины.

Кайл Маклаклен

Феерически воплотившись в роль агента ФБР Дэйла Купера, Кайл Маклаклен стал любимцем аудитории. За годы своей творческой карьеры актер снялся более чем в 20 разножанровых лентах и, что интересно, успел получить клише "ненормального человека". Все потому, что большинство персонажей знаменитости были странными. Так сложилось, что оригинальное прозвище артист получил от Дэвида Линча, поэтому в течение некоторого времени мужчины не общались между собой. Лучшими фильмами с участием 65-летнего Кайла Маклаклена стали: "Дюна", "Синий бархат", "Скрытые", "Дорз" и "Секс в большом городе".

Шерил Ли

Хотя американская актриса и сыграла в культовом сериале "Твин Пикс" убитую школьницу, она успела занять достаточно экранного времени, чтобы продемонстрировать свои навыки. Шерил Ли воплотилась в ключевую роль биографического фильма "Битлз: Четыре плюс один", а в 1998-м приняла участие в проекте Джона Карпентера "Вампиры". Именно эта мистическая роль принесла 57-летней артистке номинацию на премию "Сатурн" в категории лучшая актриса второго плана.

Лара Флинн Бойл

Наибольшую популярность Ларе Флинн Бойл удалось получить, сыграв лучшую подругу Лоры Палмер – Донну. До того как принять участие в популярной кинокартине "Твин Пикс", звезда появлялась на экранах лишь как второстепенный персонаж, поэтому главная роль стала настоящим прорывом. Актрису начали приглашать в самые кассовые фильмы, среди которых "Практика" и "Люди в черном 2". Казалось бы, что карьера знаменитости должна стремительно развиваться и дальше, однако в середине 2000-х она исчезла из информационного пространства. Селебрити увлеклась пластическими операциями и алкоголем, поэтому сейчас почти не появляется на публике.

Шерилин Фенн

Роль любимой агента ФБР Дейла Купера не только принесла Шерил Фенн большую популярность, но и сделала ее секс-символом 90-х. Актриса неоднократно подтверждала этот статус, появляясь на телеэкранах в эффектных образах. В 1990 году звезда даже снялась для обложки Playboy.

Медхен Амик

В сериале "Твин Пикс" актриса воплотилась в роль официантки кафе Шелли Джонсон, что стало сильным толчком в ее будущей карьере. Интересно, что эта же картина в определенный момент превратилась в проблему для творческого развития Медхен Амик. Дело в том, что после двух сезонов культовую кинокартину закрыли, а режиссеры с особенной осторожностью приглашали звезду присоединиться к своим проектам, чтобы их не обвинили в попытке стать известными за счет многосерийного фильма. Однако со временем актриса смогла восстановить свою репутацию и участвует в известных работах.

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