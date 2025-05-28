Голливуд по-русски: боевик с Джейсоном Стейтемом подвергся абсурдной цензуре перед показом в кинотеатрах РФ

В прокат кинотеатров России вышел голливудский боевик-триллер "Мастер", где главную роль сыграл английский актер Джейсон Стейтем, однако граждане страны-агрессора увидели фильм далеко не таким, как зрители из других стран мира. Дело в том, что в РФ провели абсурдное цензурирование ленты, вырезав любые упоминания об Украине, а также изменив главных антагонистов – "русскую мафию" на просто "мафию".

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Соответствующая информация появилась на одном из Telegram-пабликов РФ. Интересно, что "корректировать" кинокартину россияне начали с первых минут, поскольку из начальных титров "исчезли" имена двух исполнительных продюсеров проекта Владимира Артеменко и Евгения Ступки, которые являются украинцами.

На видео слева отображена версия, что вышла в прокат в стране-агрессоре, справа – оригинал.

Далее под цензуру подпала сцена, где главный персонаж ленты Левон Кейд осматривает тело убитого мужчины. В оригинале Джейсон Стейтем произносит: "Russians" ("Русские"), тогда как в РФ эту фразу заменили на: "Черт, мафия".

Не смогли смириться в России и с тем фактом, что в боевике "Мастер" на стене был нанесен рисунок в сине-желтых цветах и с надписью Ukraine. Граффити было прекрасно видно в момент преследования главным героем главы антагонистов ленты. Конечно, этот фрагмент "исчез" из картины, которую показали пропагандисты.

В частности, в российском дубляже были полностью проигнорированы любые упоминания о мафии РФ, которая также известна как "братва". В оригинале персонаж произносит слова: "Воры в законе", в стране-агрессоре это заменяют на "Синдикат". Вместо "братвы" звучит "братство", а фразу: "Ты убил воровских солдат", переиначили на "Ты убил людей синдиката".

Решили пропагандисты убрать из "Мастера" и момент, где капитан мафии России общается на русском языке.

Подвергся цензуре и диалог, во время которого Левона Кейда спросили, за кем он охотится. Вместо оригинальной фразы: "Это русская мафия?", прозвучало: "Это мафия?".

Фильм "Мастер" раскрывает историю бывшего морского пехотинца Левона Кейда. Долгое время он жил обычной жизнью, работал строителем и старался как можно чаще встречаться со своей малолетней дочерью. Жена главного героя совершила самоубийство, а ее отец открыто ненавидит Кейда, поэтому пытается сделать все, чтобы отобрать у него внучку. Поэтому бывшему морскому пехотинцу приходится применять вся старые навыки, чтобы отстоять себя.

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