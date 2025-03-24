"Вы уехали из России до войны? Мы рады, что вы в безопасности": странный диалог с россиянином в "Белом лотосе" взбудоражил сеть
В популярном сериале "Белый лотос", выпущенном компанией HBO, зрители заметили странный диалог, в котором фигурировал россиянин Валентин. Мужчина рассказывал, как убегал от войны в РФ в Таиланд, хотя в сети считают его рассказ неважным для сюжета.
Скандальный диалог состоялся в 3-й серии 3 сезона. Валентин, работающий тренером по йоге, как раз подошел к группе женщин, чтобы пригласить их на занятия. Тогда между ними состоялся разговор, где одна из отдыхающих поинтересовалась, сколько времени мужчина проживает в Таиланде.
Валентин: "Уже три года".
Женщины: "Так ты приехал сюда еще до войны?"
Валентин: "Мне очень повезло"
Женщины: "А откуда вы конкретно?"
Валентин: "Из Владивостока – портовый город на Дальнем Востоке. У меня даже тату с городом есть".
Женщины: "Чем ты там занимался?"
Валентин: "Работал в доставке".
Женщины: "Ты привез сюда родственников? Может, девушку?"
Валентин: "Нет".
Женщины: "Неужели сам приехал?"
Валентин: "Да".
Женщины: "Мы рады, что ты здесь и что ты в безопасности".
В сети украинцы возмутились этим моментом, ведь вместо того, чтобы вставить россиянина в сценарий, можно было выбрать любую другую национальность и не привязывать приезд героя в Таиланд с войной, а именно полномасштабным вторжением России.
- "Я так любила сериал "Белый лотос", так ждала, а они мало того, что всунули россиянина в 3 сезон, да еще и вставили с ним диалог, где он говорит, что из Владивостока, а ему отвечают: "О, да ты здесь с начала войны? Рады, что ты в безопасности". А какая ему опасность угрожала, м?"
- "Мне интересно, у HBO ср*ка отвалилась бы, если бы не всунули русню в "Белый лотос"? Оно вообще не несет какой-то добавленной стоимости в сюжете, чтобы хоть как-то это обосновать".
- "Не могу себя заставить смотреть из-за этого, потому что из того, что я слышала, – это буквально могла бы быть любая другая национальность, например, чего бы не спросить о побеге от войны у украинцев? Очень люблю "Белый лотос", и так грустно, это кошмар".
- "Сериал "Белый лотос" так тупо испортили, добавив туда россиян".
- "Белый лотос" как обычно 10/10 по уровню внушения чувства отвращения".
Напомним, сначала стриминговая компания HBO опубликовала список актеров, которые будут сниматься в новом сезоне "Белого лотоса". Среди них зрители заметили уроженца Сербии и поклонника "русского мира" Милоша Быковича и поэтому заявили, что будут бойкотировать сериал.
Позже Министерство иностранных дел Украины также отреагировало на участие в сериале пророссийского актера, но ответа от HBO не получило.
Ранее OBOZ.UA писал, что скандального серба Милоша Быковича у сериалов должен был заменить болгарский актер Юлиан Костов, известный ролью в телесериале "Тень и кость". Актеру частенько приходилось играть роли россиян через знание русского языка.
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