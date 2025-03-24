'Вы уехали из России до войны? Мы рады, что вы в безопасности': странный диалог с россиянином в 'Белом лотосе' взбудоражил сеть

В популярном сериале "Белый лотос", выпущенном компанией HBO, зрители заметили странный диалог, в котором фигурировал россиянин Валентин. Мужчина рассказывал, как убегал от войны в РФ в Таиланд, хотя в сети считают его рассказ неважным для сюжета.

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Скандальный диалог состоялся в 3-й серии 3 сезона. Валентин, работающий тренером по йоге, как раз подошел к группе женщин, чтобы пригласить их на занятия. Тогда между ними состоялся разговор, где одна из отдыхающих поинтересовалась, сколько времени мужчина проживает в Таиланде.

Валентин: "Уже три года".

Женщины: "Так ты приехал сюда еще до войны?"

Валентин: "Мне очень повезло"

Женщины: "А откуда вы конкретно?"

Валентин: "Из Владивостока – портовый город на Дальнем Востоке. У меня даже тату с городом есть".

Женщины: "Чем ты там занимался?"

Валентин: "Работал в доставке".

Женщины: "Ты привез сюда родственников? Может, девушку?"

Валентин: "Нет".

Женщины: "Неужели сам приехал?"

Валентин: "Да".

Женщины: "Мы рады, что ты здесь и что ты в безопасности".

В сети украинцы возмутились этим моментом, ведь вместо того, чтобы вставить россиянина в сценарий, можно было выбрать любую другую национальность и не привязывать приезд героя в Таиланд с войной, а именно полномасштабным вторжением России.

"Я так любила сериал "Белый лотос", так ждала, а они мало того, что всунули россиянина в 3 сезон, да еще и вставили с ним диалог, где он говорит, что из Владивостока, а ему отвечают: "О, да ты здесь с начала войны? Рады, что ты в безопасности". А какая ему опасность угрожала, м?"

"Мне интересно, у HBO ср*ка отвалилась бы, если бы не всунули русню в "Белый лотос"? Оно вообще не несет какой-то добавленной стоимости в сюжете, чтобы хоть как-то это обосновать".

"Не могу себя заставить смотреть из-за этого, потому что из того, что я слышала, – это буквально могла бы быть любая другая национальность, например, чего бы не спросить о побеге от войны у украинцев? Очень люблю "Белый лотос", и так грустно, это кошмар".

"Сериал "Белый лотос" так тупо испортили, добавив туда россиян".

"Белый лотос" как обычно 10/10 по уровню внушения чувства отвращения".

Напомним, сначала стриминговая компания HBO опубликовала список актеров, которые будут сниматься в новом сезоне "Белого лотоса". Среди них зрители заметили уроженца Сербии и поклонника "русского мира" Милоша Быковича и поэтому заявили, что будут бойкотировать сериал.

Позже Министерство иностранных дел Украины также отреагировало на участие в сериале пророссийского актера, но ответа от HBO не получило.

Ранее OBOZ.UA писал, что скандального серба Милоша Быковича у сериалов должен был заменить болгарский актер Юлиан Костов, известный ролью в телесериале "Тень и кость". Актеру частенько приходилось играть роли россиян через знание русского языка.

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