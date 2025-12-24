Финал 'Очень странных дел' продлится более 2 часов: известен хронометраж последних серий

Первые четыре эпизода сериала "Очень странные дела" от Netflix несколько озадачили фанатов. Им обещали, что серии будут длиться, как полнометражный фильм, а то, что вышло на стриминге, имело стандартный хронометраж примерно в час.

Соавтор шоу Росс Даффер объяснил – наибольшую продолжительность будет иметь именно заключительный эпизод. В Instagram-сообщении он раскрыл точную продолжительность каждой из оставшихся серий пятого сезона:

часть 5 "Шок Джок" – 1 час и 8 минут;

часть 6 "Побег из Камазоца" – 1 час и 15 минут;

часть 7 "Мост" – 1 час и 6 минут;

часть 8 "На свои места" – 2 часа 8 минут.

Информация о том, что серии пятого сезона будут иметь хронометраж от 90 до 120 минут вирусилась в соцсетях. На это предположение поклонников "Очень странных дел" натолкнуло то, что серии напряженного четвертого сезона, кроме третьей, длились заметно дольше часа. Три последние из них действительно могли сравниться с полнометражным фильмом, а финальный эпизод "План Од" растянулся на впечатляющие 2 часа и 22 минуты. Впрочем, на самом деле Netflix или его представители никак не комментировали эту информацию.

Последние четыре эпизода "Очень странных дел" выйдут не одновременно. Эпизоды с 5 по 7 стартуют 26 декабря в 3:00 по киевскому времени. А заключительная серия будет опубликована отдельно – 1 января также в 3 часа утра.

