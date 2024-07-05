Фильм ужасов Николаса Кейджа о серийном убийце назвали самым страшным за последнее десятилетие. Трейлер

Новый фильм культового голливудского актера и продюсера Николаса Кейджа "Длинные ноги" критики назвали "ужасным" и "шедевральным" одновременно. Ведь новая лента оскароносного исполнителя является ужастиком и способна испугать даже самых закаленных любителей хорроров.

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Фильм ужасов Кейджа набрал редкие 100% на известном сайте рецензий Rotten Tomatoes. Это большой успех, пишет Metro.

В новом фильме 60-летний Кейдж сыграл жуткую роль серийного убийцы, оставляющего у тел жертв письма с подписью "Длинные ноги". В трейлере убийцу Кейджа удерживают в тени. Зритель может только краем глаза уловить жуткого старикана, с длинными взлохмаченными волосами, в котором трудно узнать знаменитого актера.

Неизвестного убийцу преследует агент ФБР Ли Харкер, которая обнаруживает личную связь с душегубом. Агент, роль которого играет Майка Монро, должна действовать быстро, чтобы положить конец ужасной серии убийств.

В фильме "Длинные ноги" также снялись Алисия Витт, Блэр Андервуд, а также Кирнан Шипка из "Жутких приключений Сабрины". Сценарист и режиссер ленты – Осгуд Перкинс.

Главный герой "Длинных ног" и ее продюсер Николас Кейдж может похвастаться несколькими исключительными фильмами ужасов, такими как "Плетеный человек", "Поцелуй вампира" и "Мэнди".

"Длинные ноги" выходит в прокат в США 12 июля. Дата выхода в Великобритании еще не объявлена, как и в других странах.

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