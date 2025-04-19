'Этот фильм начали ненавидеть еще до премьеры'. Известный режиссер назвал две картины военного времени, которые следует увидеть

Известный украинский режиссер Тарас Ткаченко назвал две картины, которые появились после начала войны и, на его взгляд, стоят зрительского внимания. Художник объяснил, почему одна из них – лента "Буча" – еще до появления на больших экранах получила немало критики.

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По словам режиссера, он не увидел в картине конъюнктуры, а то, что его коллеги отважились осмыслить события по свежим следам, считает смелым поступком. Об этом Тарас Ткаченко рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Скажу откровенно, пока что-то такого, что очень попало в душу, не увидел, – отвечает Тарас Ткаченко на вопрос, какой фильм следует не обделить вниманием украинцам. – Очень хороший фильм "Как там Катя?" Неплохой – "Буча". На него вылилось очень много хейта, кажется, этот фильм начали ненавидеть еще до премьеры. Я не увидел в картине конъюнктуры, но там четко прослеживалась попытка осмыслить события по свежим следам, а это довольно смело. Конечно, в ленте не без проблем, но, извините, разве к тому все в украинском кинематографе было идеальным? Мы слишком строго судим себя – это украинская традиция. Себя любим судить строже, чем других. А должны, наконец, начать себя любить".

Как известно, фильм "Буча" – художественная экранизация историй из оккупированной россиянами Бучи и окрестных поселков еще задолго до премьеры пережила волну критики. Критиковали за то, что, мол, слишком рано выходит – когда еще не все погибшие местные жители идентифицированы, а травмы выживших слишком свежие. Упрекали, что сейчас нужно снимать документальные фильмы о трагедии, а не игровом кино. Кроме того, шквал возмущения вызвал один из англоязычных постеров с надписью Bucha и разбомбленной многоэтажкой в Бородянке.

Режиссер Тарас Ткаченко также вспомнил, как его собственную картину "Черный ворон" не обошла вниманием критика: "Нашему "Черному ворону" тоже в свое время досталось. В этом фильме было очень явное предвкушение предстоящей войны, картина получилась во многом пророческой, однако тогда не хотелось в это верить. Может быть, это и пугало людей, когда они смотрели фильм. Сейчас я уже несколько раз показывал его во время войны, и зрители, просматривавшие его по второму кругу, говорили: совершенно другое кино. Мне приятно, что этот фильм включен в программы морально-психологического обеспечения – его показывают в войсках".

Полное интервью с Тарасом Ткаченко читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 20 апреля.

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