На постере Бородянка и вертолеты из Гостомеля: что не так с фильмом 'Буча' и при чем там 'Квартал 95'

В США в конце января этого года состоялась премьера художественного фильма "Буча", который якобы должен был рассказать о зверствах российских оккупантов в городе Киевской области. Впрочем, не успела лента дойти до украинского зрителя, как уже попала в громкий скандал. В частности, и из-за своего постера. Дело в том, что авторы фильма использовали для изображения фотографию Бородянки, и довольно популярную.

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Так что у украинцев и непосредственно жителей Бучи возник вполне логичный вопрос: "Чего ожидать от ленты, которая якобы основана на реальных событиях, если ее авторы даже не смогли проверить, фото какого разрушенного города использовали для своего постера?" В сети Х (бывший Twitter) активно распространяются возмутительные комментарии интернет-пользователей.

"Фильм украинского производства о Буче. Привет, я из Бучи, я прожила в оккупации две недели, пока не удалось эвакуироваться, и вот что не так с этим постером. Это Бородянка", – написала одна из пользователей сети.

Впоследствии жительница Бучи добавила еще одно замечание относительно постера: "Кроме того, что здесь немножко ху*овая композиция и вертолеты в основном летали над Гостомелем и ближе к той части, где я живу. Над всей территорией в основном слышались самолеты, которые летали ну очень низко".

Между тем другой интернет-пользователь в комментариях заметил, что ему "повезло" уже познакомиться с содержанием художественного фильма. Он посетил допремьерный показ в США и узнал, что основной спонсор фильма якобы россиянин.

"Это русский тип который всю жизнь играл в карты. Продюсер фильма – это чувак, который всю жизнь работал сценаристом Квартала и здесь бац – решил снять кино о Буче", – поделился комментатор.

И действительно, продюсер фильма – Александр Щур. Он – бывший сотрудник студии "Квартал 95", занимавшийся, в частности, продюсированием комедии "Я, Ты, Он, Она". Еще раньше в сети с недоверием интересовались, почему автор юмористического контента взялся за съемки серьезного кино еще и на тему полномасштабной войны, которая продолжается до сих пор.

"Для меня это все еще танцы на костях", – заметила жительница Бучи, видевшая зверства российских убийц и террористов своими глазами.

Важно понимать, что фильм не документальный, а именно художественный. Впрочем, это не отменяет тот факт, что его авторы допустили грубые ошибки, а значит, по мнению интернет-пользователей, могли создать некорректный кинопродукт, который нельзя показывать международному сообществу.

Известно, что Александр Щур якобы "побоялся шокировать публику, поэтому решил не показывать вообще какое-либо насилие – зритель видит только последствия". Тем временем фильм рекламируют российские паблики в Америке, призывая людей, в том числе и россиян, посетить показ.

Справедливости ради отметим, что некоторые украинцы встали на защиту фильма. Так, одна из пользовательниц написала: "Была на допремьерном показе. Насколько поняла, это о коллективной Буче как явлении оккупации, а не о конкретике. Есть довольно удачные тонкие моменты, которые могут передать вестернам, почему именно договориться – не вариант от слова совсем" . Другой комментатор добавил: "Фильм еще не видел, пока сказать не могу, но Буча – это символ российских преступлений во время оккупации северной Украины. А там были и Бородянка, и Гостомель, и Тростянец, и еще много сел и малых городов, где были такие же преступления. Так сложилось, что все это известно на Западе как Буча".

Вместе с тем, известный украинский журналист Евгений Спирин не понимает, почему после шквала недовольства со стороны украинцев, авторы "Бучи" не смогли сменить постер на правильный. С этим вопросом он обратился к представителям кинокартины, однако получил весьма пренебрежительный ответ с оскорблениями.

"Фильм о Буче. Вроде хорошее дело, рассказывать миру о преступлениях, которые совершали россияне. Но все как всегда. Попу назначили головой. Моя подруга Аня написала пост, что на постере фильма о Буче почему-то Бородянка. Обратил на это внимание и фотограф Стас Козлюк и еще много людей. Я просто молчал двое суток. Но, вы думаете, авторы сделали вывод и изменили постер? Думаете их е*ет наше мнение? Думаете для них это что-нибудь значит? Да нет. Им не просто по*уй, они в надменно быковатой манере рассказывают, какие мы ничтожества. А меня еще и обвиняют в манипуляциях и говорят, что я дно. Ну ок. Следующую серию фильма советую снимать в Ужгороде. А какая разница? Это же художественный фильм", – высказался Спирин.

В конце концов на громкие заявления украинцев отреагировал и сам Александр Щур. На своей странице в Facebook он обнародовал длинный текст, в котором заверил, что "Бучу" за рубежом называют очень "своевременным" фильмом и он якобы может помочь получить Украине 60 миллиардов помощи.

"Мы уже две недели показываем рабочие материалы фильма Буча в США и Великобритании конгрессменам, сенаторам, послам, журналистам. Все, абсолютно все они говорят, что это очень вовремя и может повлиять на предоставление 60 миллиардов Украине. Говорят – распространяйте ваш фильм как можно быстрее. Фильм видели и помогают и консулы и посол в США, и постпред при ООН, конгресс украинцев, бизнес клубы в Лондоне и Украине, куча фондов в США. На каждом показе у нас есть люди из Бучи, Гостомеля, Ирпеня, которые благодарят, что мы подняли эту тему. А до того в Украине мы на закрытых показах показывали наш фильм реальным прототипам героев фильма, очевидцам, многим блогерам и волонтерам, военным, разведчикам, тем кто прошел всю оккупацию, и все они говорят, что это реальное и правдивое кино, которое должен увидеть мир. Нас консультировал и помогает ГУР, Генштаб, Минкульт, МИД, Госкино", – отметил продюсер.

Он также прокомментировал скандал вокруг постера. Он пояснил, что события в фильме разворачиваются не только в Буче.

"Вы серьезно? Вы думаете команда, которая работает над кино два года, не знает где Буча, а где Бородянка? Вы вообще в курсе, что такое постер фильма? Нам этот англоязычный постер из уважения к Украине бесплатно помогали делать лучшие специалисты из AppleTV London. Я уже молчу, что действие фильма происходит не только в Буче, а в Киеве, Ворзеле, Гостомеле, Бородянке, а Буча для всего мира это символ геноцида украинцев", – высказался Щур.

Как писал OBOZ.UA, ранее украинцы свирепствовали из-за сериала "Первые дни" о начале полномасштабной войны РФ против Украины. Зрители называют его лживым и требуют отменить показ за границей. Что их так возмутило – читайте в материале.

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