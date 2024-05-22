Если вам понравились 'Бриджертоны'. 12 фильмов и сериалов для любителей прошедшей эпохи

В последние годы киноленты на историческую тематику набирают обороты, а сериал "Бриджертоны" после выхода 16 мая первой части 3 сезона снова на слуху у киноманов. Его сюжет разворачивается в XIX веке, но, несмотря на свой королевский шарм того времени, в кинокартине режиссер попытался очертить ту эпоху с современными нормами морали и отсутствием дискриминации.

Что интересно, над последним сезоном "Бриджертонов" работала украинская оператор Диана Олифирова. Однако не только ей удалось передать всю атмосферу бала, пышных платьев и дворцов. Потому People собрал несколько фильмов и сериалов, которые понравятся любителям средневековой эпохи.

Мэри и Джордж (2024)

Мини-сериал разворачивается в XVII веке и рассказывает об амбициозной Мэри, стремящейся улучшить собственное социальное положение и обеспечить будущее своих детей. Она видит в своем сыне Джордже ключ к успеху и делает все возможное, чтобы он стал фаворитом короля Якова I.

Сандитон (2019)

"Сандитон" – британский исторический драматический сериал, действие которого разворачивается в 1820-х годах в приморском городе Сандитон, где молодая и независимая Шарлотта Гейвуд приезжает жить к своему старшему брату и никак не может избежать приключений.

Эмма (1996)

Фильм "Эмма" – милая романтическая комедия, основанная на одноименном романе Джейн Остин. Действие происходит в XIX веке и рассказывает о жизни молодой и богатой Эммы Вудхаус, живущей беззаботной жизнью и любящей сватать друзей и знакомых. Однако однажды ее жизнь переворачивается с ног на голову и ей приходится задуматься над своими отношениями.

Аббатство Даунтон (2010 – 2015)

Действие сериала разворачивается в имении Даунтона в Йоркшире, Англия, в начале XX века. Он описывает жизнь аристократической семьи Кроули и их слуг, исследуя темы классовой разницы, социальных изменений, семейных отношений, любви, потери и личных испытаний.

Эмма (2020)

Фильм является адаптацией одноименной кинокартины 1996 года, но в более современной и сатирической форме. Он рассказывает об Эмме Вудхаузе, которая пытается найти пару своим друзьям, но постоянно избегает собственных чувств до определенного дня.

Эта кинокартина является сплошным визуальным наслаждением, благодаря чему ее дважды номинировали на "Оскар" как лучший дизайн костюмов и как лучший макияж и прическа.

Куртизанки (2017 – 2019)

Сериал "Куртизанки" разворачивается в Лондоне в 1760-х годах и знакомит зрителей с жизнью двух женщин, Маргарет Уэллс и ее дочери Фанни, которые вынуждены управлять борделем, чтобы выжить.

Виктория (2016 – ныне)

Сюжет сериала повествует о ранних годах правления королевы Виктории, одной из самых известных монархинь в истории Британии, которой пришлось руководить империей с 18 лет. Кроме проблем, "упавших" на ее плечи, в кинокартине фигурирует фигура принца Альберта, с которым у королевой роман.

Молодая Виктория (2009)

Фильм раскрывает историю правления королевы Британии Виктории, которой пришлось нести груз короны с 18 лет, но более углубляясь в отношения между принцем Альбертом и их брак.

Корона (2016 – 2023)

Драматический 6-серийный сериал ведет хронику правления королевы Елизаветы II и значительных политических и личных событий, формировавших ее жизнь. За отличный сюжет он получил "Золотой глобус", но все же фанаты королевской семьи смогли немного раскритиковать кинокартину.

Белль (2013)

"Белль" – это историческая драма о жизни Дидо Элизабет Белль, дочери британского адмирала и африканской рабыни. Из-за такого союза девочка рождается темнокожей, из-за чего постоянно страдает расовой дискриминацией – не может есть за одним столом с другими членами семьи, но и со слугами тоже. Фильм рассказывает о ее борьбе с идентичностью и предубеждениями по цвету кожи в XVIII веке, когда она влюбляется в белого мужчину.

Испанская принцесса (2019)

16-серийный сериал рассказывает историю Екатерины Арагонской, королевы Англии, которая после смерти мужа Артура, с которым была обручена еще с самого рождения, выходит замуж за его младшего брата Генриха VIII. Все любовные перипетии и страсти изобразили в киноленте, снятой по мотивам книг Филиппы Грегори.

Гордость и предубеждение (2005)

Фильм-классика, снятый по мотивам одноименной книги Джейн Остин, уже давно завоевал сердца зрителей. Он рассказывает о жизни довольно капризной барышни Элизабет Беннет, которую мать пытается побыстрее выдать замуж, но девушка категорически против брака без любви.

Ранее OBOZ.UA писал, что стало известно дату выхода второго сезона нашумевшего сериала "Игра в кальмара". Продолжения следует ожидать уже в этом году.

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