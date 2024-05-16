Названа дата премьеры второго сезона нашумевшей 'Игры в кальмара': продолжение выйдет уже в этом году

Нашумевший южнокорейский сериал "Игра в кальмара", который в 2021 году стал сенсацией Netflix, вернется на экраны в декабре 2024 года. Об этом рассказал один из главных героев проекта Ли Джон Джэ.

Сериал начали снимать уже давно, но первые кадры появились только в феврале этого года. Как передает Business Insider, ожидать возвращения любимой истории до конца года не стоит.

Автор "Игры в кальмара" Хван Дон Хек раскрыл фанатам, что второй сезон планируют снимать, летом 2022 года. Тогда он намекнул, что в кадре снова появятся главный герой Сон Ки Хун и ведущий игр, который до конца премьерного сезона скрывал лицо под маской.

На съемки первого сезона у команды ушло 12 лет, но с новыми сериями корейцы справились всего за два года. Поговаривали, что зрителей снова погрузят в напряженную атмосферу игры на выживание.

Вероятно, фанаты не увидят дедушку О Эн Су, получившего премию "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в сериале. Дело в том, что 79-летний актер приговорен к 8 месяцам тюрьмы и двум годам условного срока из-за случившегося в 2017 году инцидента. Его обвинили в приставаниях за то, что актер без разрешения касался и целовал женщину.

В 2023 году Netflix показала тизеры второго сезона громкого сериала "Игра в кальмара" и реалити-шоу по мотивам киноленты, а в начале этого года компания подтвердила, что ждать осталось недолго.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ли Джон Джэ, сыгравший главную роль в сериале "Игра в кальмара", поддержал Украину в войне с Россией. Звезда посетил юбилейный Каннский кинофестиваль в костюме с сине-желтым аксессуаром.

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