Украинский оператор работал над созданием нового сезона сериала 'Бриджертоны': сняты аж две серии

Украинский оператор фильмов, клипов и рекламы Диана Олифирова стала частью съемочной команды популярного исторического сериала от Netflix "Бриджертоны" и сняла две последние серии первой части 3 сезона, вышедшего на стриминговой платформе 16 мая. В своем архиве она уже имеет более 70 доработок, а ее картинку украинские зрители ранее наблюдали на протяжении всего сериала "Когда замирает сердце".

Об участии Олифировой в проекте "Бриджертоны" фанаты узнали с Instagram-страницы американского кинорежиссера Эндрю Ан, который вместе с оператором работал над 3 и 4 серией сериала.

"Для меня было честью режиссировать 3 и 4 эпизода 3 сезона "Бриджертонов"! У меня была радость сотрудничать с таким количеством невероятных актеров и членов команды, – написал Ан и добавил: – Спасибо нашему кинооператору Диане Олифировой за ее дух и талант".

Оператор получила образование в Украине в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, а параллельно училась в Киевской школе фотографии. Уже позже она перебралась в Великобританию, где продолжила изучать киноискусство в National Film and Television School.

"Я твердо верю в то, что каждая история требует разных стилей и подходов, мне нравится развивать ее вместе с режиссером и художником-постановщиком, оставляя раздолье для импровизации и игры, привнося в проект хорошую энергию и глубоко погружаясь в него", – рассказала Олифирова о своем кредо на личном сайте, где можно ознакомиться и с ее наследием.

О чем сериал "Бриджертоны"

Сюжет "Бриджертонов" разворачивается в XIX веке, однако имеет сериал несколько интересных вещей. Прежде всего, его можно считать "древней" современностью, ведь, несмотря на свой королевский шарм тех времен, в кинокартине режиссер попытался очертить ту эпоху с современными нормами морали и отсутствием дискриминации. Во-вторых, при просмотре можно услышать знакомые мотивы песен популярных ныне исполнителей Билли Айлиш, Арианы Гранде, Maroon 5 и других под оркестровую аранжировку.

В частности, телесериал снят по мотивам романа Джулии Квинн "Герцог и я". В нем описана жизнь богатой и влиятельной семьи Бриджертонов. Каждый сезон сосредоточен на истории любви одного из восьми братьев и сестер семьи, поэтому фанаты ожидают восемь сезонов, три из которых уже появились на свет.

Вторую часть третьего сезона поклонники смогут увидеть на Netflix уже 13 июня.

Ранее OBOZ.UA писал, что стало известно дату выхода второго сезона нашумевшего сериала "Игра в кальмара". Продолжения следует ожидать уже в этом году.

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