Драматический трейлер фильма 'Острые козырьки: Бессмертный' раскрыл долгожданный сюжет. Видео

Стриминг Netflix долго интриговал сюжетом полнометражного продолжения сериала "Острые козырьки" – фильма "Бессмертный", который должен выйти на платформе 20 марта. За месяц до премьеры основные карты были раскрыты.

Видео дня

На сюжет будущей ленты с Киллианом Мерфи в главной роли намекает трейлер, который Netflix представил на всех своих социальных платформах. Субтитрованный на украинском языке ролик вышел на YouTube-канале Netflix Ukraine. Дата премьеры фильма "Острые козырьки: Бессмертный" – 20 марта.

События разворачиваются спустя много лет после завершения оригинального сериала. В Бирмингеме в 1940 году зреет заговор в пользу гитлеровской Германии, которая уже начала Вторую мировую войну. Во главе заговорщиков стоит персонаж по имени Беккет, его играет Тим Рот. В свои дела он пытается втянуть персонажа в исполнении Барри Кеогана. Секретной ролью, которая досталась молодому актеру, оказалась роль Дюка Шелби – внебрачного сына Томми, который теперь стоит во главе "Острых козырьков" и руководит ими, "как будто на дворе снова 1919 год". По крайней мере, так в трейлере говорит его сестра Ада Шелби в исполнении Софи Рандл.

Единственная актриса из основного каста, имя чьей героини мы до сих пор не знаем, это Ребекка Фергюсон. Но она напомнит Томми о том, что он "покинул свое королевство и покинул своего сына" и теперь живет сам в доме, наполненном призраками прошлого. Очевидно, именно ее слова мотивируют главного героя вернуться и попытаться уберечь Дюка от большой ошибки. Стоит напомнить, что Томми Шелби не имеет никаких симпатий к фашистам: последние сезоны сериала он посвятил тому, чтобы разрушить Британский союз фашистов изнутри. "Теперь это моя война", – говорит главный герой Хейдену Стеггу (его играет Стивен Грэм).

Возвращение Томми из забвения состоится в знаковом пабе "Гарнизон", куда он входит, чтобы вернуть себе былое уважение. Но прошло много времени, сможет ли имя Шелби снова иметь тот же вес на улицах Бирмингема, как прежде? Мы узнаем это через месяц.

Стоит отметить, что перед выходом на Netflix "Острые козырьки: Бессмертный" выпустят в ограниченный кинотеатральный прокат. Премьерные сеансы состоятся 6 марта в избранных кинотеатрах. Сценарий к фильму написал шоураннер оригинального сериала Стивен Найт, а режиссером выступил Том Харпер.

Ранее OBOZ.UA показывал трейлер фильма "Мандалорец и Грогу", который станет продолжением успешного сериала из вселенной "Звездных войн".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.