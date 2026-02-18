'Мандалорец и Грогу': вышел официальный трейлер фильма

Прошло почти семь лет с тех пор, когда фанаты "Звездных войн" могли насладиться новым фильмом франшизы. И вот история далекой-далекой галактики продолжается спинофом, который уже вошел в список самых ожидаемых премьер 2026 года.

Весной на большие экраны выйдет полнометражный фильм "Мандалорец и Грогу", а пока кинокомпания Lucasfilm наконец-то представила полноценный трейлер ленты. Мировая премьера назначена на 22 мая. В Украине прокат стартует на день раньше.

Предыдущий проморолик ленты представили во время Суперкубка США по американскому футболу (Супербоула). Но тизер разочаровал фанатов, ведь не содержал ни зрелищных кадров, ни намеков на сюжет. Трейлер в определенной степени исправляет эти ошибки.

Свежий ролик так же держит интригу относительно деталей истории, которую будет рассказывать лента. Например, до сих пор неизвестно, кто будет ее главным антагонистом. Однако экшена в нем предостаточно. Вместе с трейлером был опубликован и официальный постер картины.

В "Мандалорце и Грогу" к роли Дина Джарина вернется актер Педро Паскаль. Кроме того, мы увидим Сигурни Уивер в роли полковника Уорд, Стив Блум снова воплотит героя "Повстанцев" Зеба Оррелиоса, а звезда сериала "Медведь" Джереми Аллен Уайт сыграет Ротту – сына Джаббы Хатта, известного по мультфильму "Войны клонов" 2008 года.

Как известно, фильм "Мандалорец и Грогу" станет прямым продолжением сериала "Мандалорец", который выходил с 2019 по 2023 год на стриминге Disney+ и был чрезвычайно успешным и у зрителей, и у критиков. Несмотря на то, что сценарий четвертого сезона уже был готов, а сам проект остается в портфеле стриминга и планируется к продолжению, студия решила сначала выпустить на большие экраны полнометражный фильм.

За режиссуру ленты отвечает шоураннер "Мандалорца" и автор идеи сериала Джон Фавро. Сценарий он написал совместно с Дэйвом Филони.

