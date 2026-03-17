Документальный сериал Спилберга стал хитом на Netflix: у него идеальный рейтинг

Документальный сериал о динозаврах от Стивена Спилберга совершил редкий для Netflix прорыв: проект со стопроцентным рейтингом от критиков возглавил рейтинг сервиса. Четырехсерийное шоу "Динозавры" было создано с помощью 50 научных консультантов, а закадровый текст для него начитал Морган Фримен.

Видео дня

Как пишет Forbes, Спилберг выступил исполнительным продюсером документального сериала "Динозавры". На момент написания заметки тот удерживает 100% рейтинг от критиков (на основе 7 рецензий). Зрители оценили его на 79%.

Основная идея проекта заключается в том, что динозавров воссоздали с помощью CGI на основе актуальных научных знаний. Зрителя проводят сквозь их повседневную жизнь, борьбу за выживание и, наконец, вымирание. События на экране комментирует "рассказчик всех рассказчиков" Фримен.

Для фанатов Спилберга стоит отметить, что спецэффекты здесь нельзя сравнить с голливудскими блокбастерами вроде "Парка Юрского периода". Тем не менее, доисторические рептилии изображены весьма качественно, поэтому наблюдать за ожившими на экране животными очень интересно.

Просмотр сериала не требует от зрителя значительных усилий. Каждый эпизод длится примерно 45 минут и содержит информацию, изложенную в довольно сжатом и понятном виде. Украинские зрители могут посмотреть сериал "Динозавры" на Netflix в дубляже. Минус: при этом вы не услышите легендарный голос и выразительные интонации Моргана Фримена.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.