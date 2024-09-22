В чем секрет сериала 'Друзья': голос Мэттью Перри и других актеров раскрыл интересную деталь

Актер украинского дубляжа Евгений Пашин, который был голосом Мэттью Перри, Аль Пачино, Тома Хэнкса, Роберта Де Ниро и многих других знаменитостей, раскрыл самый главный секрет сериала "Друзья", благодаря чему кинолента актуальна даже через 30 лет. По его мнению, именно актеры являлись сердцем сериала в течение 10 сезонов.

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Как говорит актер дубляжа в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, если бы не их яркое исполнение своих ролей, тонкий юмор и интересные диалоги, этот ситком мог бы пройти мимо зрителей. Однако уже ровно 30 лет с даты выхода первой серии 22 сентября 1994 года его все еще пересматривают миллионы людей по всему миру и увлекаются такой простой, но одновременно многогранной комедией.

"Вы знаете, как зритель я не смотрел сериал, только в процессе работы. Не могу сказать, что это прошло мимо меня, но, конечно, воспринималось немного по-другому. Секрет сериала – это его очень удачно подобранный актерский состав, если бы не было такого яркого исполнения, так что могло бы пройти незаметно. Также над сериалом работало очень много авторов, поэтому были интересные диалоги и шутки высшего класса, и актеры справлялись блестяще!" – резюмировал Евгений Пашин и признался, что во время работы над ситкомом было "много ярких моментов, когда просто смеешься от души".

Актер дубляжа рассказал, что любимой звездой из "большой шестерки" стал уже покойный Мэттью Перри. Поэтому голосом знаменитости он был не только в "Друзьях", но и в озвучивании мемуаров "Друзья, любовницы и большая передряга".

"Это мой любимый персонаж (улыбается). Знаете, как актер, как профессионал своего дела понимаю, что в такой небольшой компании должен быть лидер, который бы вписывался в этот жанр, и мне кажется, это был Мэттью Перри, которому другие "в рот заглядывали". Чувствовалось, что именно он был среди них импровизатор номер один, вел других, которые, без сомнения, также выдающиеся актеры. Относительно того, чем Мэттью отличался и чем походил на своего персонажа, то это то самое, ведь Чендлера придумали, а Мэттью его просто воплотил", – отрефлексировал он.

Читайте полностью интервью Евгения Пашина на сайте OBOZ.UA по ссылке.

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