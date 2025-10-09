Винница в начале XX в.: в сети показали старые фото

Винница, живописный город на берегах Южного Буга, имеет богатую и сложную историю, уходящую в глубину веков. В начале XX века она пережила настоящий строительный и технологический бум, став одним из самых современных городов своего времени.

Благодаря усилиям городского головы Николая Оводова и гениального архитектора Григория Артынова, центр города украсили более 30 новых зданий, включая легендарный отель "Савой" и знаменитую водонапорную башню.

В то же время город получил такие передовые на то время технологические новации, как электрическое освещение, водопровод, трамвай и телефон. Однако мирное развитие было прервано Первой мировой войной, во время которой Винница приобрела новое, стратегическое значение, став административным центром Подольской губернии.

В сети появилась подборка уникальных фото, которые демонстрируют стремительное развитие Винницы в начале XX века и ее судьбоносную роль в Украинской революции.

Революционные вызовы и столица УНР

Чрезвычайно изнурительная Первая мировая война вызвала глубокий кризис и Украинскую революцию, которая в корне изменила судьбу Винницы. После отречения императора Николая II в городе быстро оформились конкурирующие политические силы: представители Временного правительства, Украинской Центральной Рады и большевики. Последняя попытка большевиков захватить власть в ноябре 1917 года потерпела поражение.

Город стал частью провозглашенной Украинской Народной Республики (УНР). Драматические события развернулись в 1918–1920 годах, когда Винница трижды становилась временным местом пребывания правительственных структур УНР. В феврале 1919 года, после оккупации Киева большевиками, сюда переехала Директория УНР, разместившись в гостинице "Савой" и принимая принципиальные решения для национальной государственности.

Правительство УНР, несмотря на формирование нового Совета министров во главе с Сергеем Остапенко, под натиском большевиков было вынуждено покинуть город в марте 1919 года. Хотя в августе того же года совместная армия УНР и Украинская Галицкая Армия (УГА) освободила город, тяжелая эпидемия тифа и превосходящие силы врага заставили их снова отступить.

Винница была ненадолго возвращена в мае 1920 года в результате союзнического соглашения между Симоном Петлюрой и Юзефом Пилсудским. Однако, уже 19 июня 1920 года украинские войска окончательно потеряли город, и здесь был установлен советский оккупационный режим.

Красный террор, репрессии и нацистская оккупация

Установление советской власти сопровождалось "красным террором", от которого в 1918–1921 годах пострадали тысячи винничан. Следующие десятилетия отметились массовыми репрессиями НКВД (1937–1941), жертвами которых стали до 20 000 человек в городе и области, а также Голодомором и принудительными депортациями этнических групп. В 1930-х годах Винница получила статус административного центра новосозданной области.

С началом немецко-советской войны в 1941 году в город вошли немецкие войска. Новый оккупационный режим установил жестокий террор, в частности против еврейского населения: с июля 1941 по август 1942 года было уничтожено около 25 тысяч евреев. Самые массовые расстрелы происходили в районе Пятничанского леса и на стадионе Центрального парка.

Винница приобрела особый статус во время нацистской оккупации благодаря размещению неподалеку военно-полевой ставки Адольфа Гитлера "Вервольф". Строительство ставки началось осенью 1941 года, и сам Гитлер провел там суммарно 156 дней.

В 1943 году оккупационная власть использовала для пропаганды факт раскапывания массовых захоронений жертв НКВД, обнаружив более 9 тысяч тел. После возвращения советского режима те, кто узнавал своих родных, подверглись репрессиям. Город претерпел масштабные разрушения, потеряв большинство промышленных предприятий и жилых домов, а его население сократилось со 100 до 27 тысяч жителей.

С восстановлением Независимости Украины в 1991 году, Винница стала одним из первых городов, где официально подняли сине-желтый флаг и начали процесс декоммунизации, снеся памятник Ленину. В начале XXI века город продолжает развиваться как важный промышленный и административный центр.

