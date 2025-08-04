Какой была Винница на одних из первых фотографий: архивные кадры

Винница – город на берегах Южного Буга, исторический центр восточного Подолья. История города начинается еще в XIV веке. По одной из версий, основание приходится на 1363 год, когда литовский князь Ольгерд подарил эти земли своим племянникам, князьям Кориатовичам. Именно они построили первую деревянную крепость, которая впоследствии стала центром поселения.

Видео дня

Первое письменное упоминание о Виннице датируется 1385 годом. С тех пор город неоднократно менял свою государственную принадлежность: от Великого княжества Литовского до Польского королевства, а затем и Российской империи. Сегодня мы можем увидеть, какой когда-то была Винница благодаря уникальным архивным фотографиям.

Первые снимки Винницы появились благодаря деятельности местных фотографов, в частности Станислава Накельского. Его работы отражают ключевые локации города – Свято-Николаевскую церковь, Замковую гору, улицу Купеческую (ныне Козицкого). Фотографии имеют не только документальную, но и историко-культурную ценность, воссоздавая архитектуру города конца века.

Отдельную нишу занимали фотосалоны портретного типа. Венедикт Ставский открыл ателье возле костела на Почтовой. Его портреты отличались мягкой тональностью и композиционной выразительностью.

Симон Филяг и Герш Хаимов Бам работали как с пейзажами, так и с портретными сериями. На их снимках зафиксированы представители различных социальных групп: от купцов и ремесленников до наемных работников.

Деятельность других фотографов, И. Гершенгорна, И. Гроссмана, В. Ковальского, известна меньше. Их имена встречаются преимущественно в музейных каталогах или частных собраниях. Однако их снимки остаются важной составляющей визуальной истории города.

На рубеже веков в Виннице действовало по меньшей мере семь фотосалонов. Для провинциального центра такое количество является показателем высокого спроса и интереса населения к фотографии. Часть фотографов, не выдерживая конкуренции, выезжала в сельскую местность – снимать обряды, ярмарки, свадьбы. Другие же оставались в городе, развивая профессию.

В 1905–1917 годах в формате открыток было выпущено более 600 видов Винницы. Эти открытки распространялись как в пределах империи, так и за рубежом. Они являются важным источником для изучения городской застройки и развития местной среды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой была Винница более 100 лет назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.