Винница в 60-х: в сети показали архивные фото

Винница, один из старейших городов Украины, всегда играла важную роль в регионе, а ее история наполнена незаурядными фактами. Например, именно здесь располагался один из крупнейших в мире речных фонтанов.

Видео дня

Кроме того, город известен своими трамвайными сетями, которые частично используют вагоны, приобретенные в Цюрихе, что сделало винницкий общественный транспорт одним из самых комфортных. Недавно в сообществе "История Винницы" были обнародованы архивные фотографии, переносящие нас в 60-е годы прошлого века.

Эти снимки отражают не только повседневную жизнь, но и политические реалии того времени, показывая, как выглядела Винница на этапе активного развития и застройки.

Одно из самых интересных архивных фото датируется 1965 годом и изображает Винницкий Медицинский университет — один из ключевых образовательных центров города.

Другая фотография имеет выразительное историческое значение: она фиксирует демонстрацию по случаю 49-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября 1966 года.

Трудно представить, что участники той демонстрации могли бы подумать, что уже через четверть века Советский Союз прекратит свое существование. Эти фотографии являются визуальным документом эпохи второй половины 60-х — периода, ознаменовавшегося накоплением нерешенных проблем и застойными явлениями в жизни общества. Именно в это сложное время практически завершилось формирование современной территории города Винница.

60-е годы стали периодом значительного демографического и архитектурного роста. В 1969 году в городе родился 200-тысячный гражданин, а уже через десять лет население выросло до 284,3 тыс. человек, что остро подчеркивало нехватку жилья. Именно поэтому в 60-х годах были реализованы масштабные планы застройки юго-западной части города.

В начале 70-х годов на площади 250 га в основном было завершено строительство жилого массива Вишенка. Здесь появились пяти- и девятиэтажные дома — так называемые "хрущевки" и первая девятиэтажка из стекла и бетона — дом быта "Юбилейный". К середине 70-х годов на Вишенке проживало уже более 70 тыс. человек. Важным событием стало также создание в 1960 году политехнического института на базе филиала Киевского политехнического института.

Масштабное строительство касалось не только жилья. Тогда же началось строительство гостиницы "Южный Буг" и здания горисполкома на Соборной. В апреле 1972 г. город был административно разделен на Ленинский, Замостянский и Старогородской районы.

На рубеже 70-80-х годов общая территория города выросла до 62 квадратных километров, а население составляло 361 тыс. человек. Одной из отличительных черт Винницы было то, что значительную ее часть покрывали зеленые насаждения — на одного жителя приходилось более 11 кв. м площади зеленых насаждений, что было редкостью для городов Украины .

В этот период родились такие знаковые микрорайоны, как Славянка, Корея и Тяжилов.

Развивалась и транспортная инфраструктура: было открыто 10 маршрутов городского транспорта, введены в действие автовокзал "Западный" и новый аэровокзальный комплекс в Гавришовке. Центральный городской универмаг первым в стране ввел прогрессивную форму торговли — открытый доступ к товарам.

Несмотря на развитие, период 1978–1983 гг. отмечался усилением русификации: только две школы остались с украинским языком обучения. Кроме того, не хватало социальной инфраструктуры: сложилось чрезвычайно тяжелое положение с дошкольными учреждениями и школьными помещениями, не хватало поликлиник и больниц. Впрочем, к концу 80-х годов медицинская сеть все же расширилась — был построен корпус госпиталя инвалидов, областная детская больница и специализированные диспансеры.

OBOZ.UA предлагает посмотреть и фотографии Винницы, сделанные в начале XX века.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.