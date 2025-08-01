В сети показали Чернигов в XIX веке: исторические фото

Чернигов, один из древнейших городов Украины, основанный еще в VII веке, переживал период бурных перемен в ХІХ веке. Некогда столица могущественного княжества, город постепенно превращался в губернский центр Российской империи.

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Этот период стал временем разрушений и восстановления, исчезновения древних традиций и появления новых порядков. В это время город рос как демографически, так и по размерам, меняя свой облик под руководством имперских архитекторов.

Однако вместе с имперскими порядками постепенно зарождалась и новая общественная жизнь. Черниговцы начали активно участвовать в модернизации своего города, борясь за лучшие условия жизни.

В фейсбук-сообществе "Старый Чернигов" опубликовали старые фото Чернигова, которые показали каким был город в XIX веке. OBOZ.UA предлагает больше узнать об истории Чернигова тех времен.

Разрушительная реконструкция

С обретением статуса губернского центра Чернигов подвергся значительной перестройке. Петербургские архитекторы разработали новый план, предусматривающий прямые улицы и прямоугольные кварталы. К сожалению, этот план почти не учитывал историческую застройку, что привело к сносу городских валов в 1803 году и большинства древних кварталов. Разрушена была также часть Борисоглебского монастыря и сотни жилых домов. От древнейших улиц центра осталась только Гонча. Город потерял свой древний вид, а вместо городского самоуправления было введено "шестигласную думу".

Несмотря на разрушительную реконструкцию, город постепенно развивался. В 1859 году Чернигов получил телеграфную связь, а в 1863 году завершилось строительство шоссе в Киев. Важной транспортной артерией оставалась Десна, по которой с 1860-х годов началось регулярное судоходство. В городе появлялись новые объекты инфраструктуры: уличные фонари, небольшие предприятия (преимущественно кирпичные заводы). Это свидетельствовало о медленной, но стабильной интеграции Чернигова в экономическую и транспортную систему империи.

В 1870 году, в рамках государственных реформ, в Чернигове была создана новая городская дума, которая получила значительно более широкие полномочия, что способствовало активизации местного самоуправления. Благодаря инициативе депутатов начались изменения. В 1875 году открыт городской банк, а затем началась модернизация городской инфраструктуры. Например, были заасфальтированы улицы, введен водопровод. Благодаря этому был решен вопрос обеспечения качественной питьевой водой, которую брали из артезианских скважин.

Электрификация Чернигова

История электрификации Чернигова была непростой. В 1892 году депутаты отклонили проект установки электрических фонарей из-за высокой стоимости. Но уже через год механик М. Зюков предложил взять в аренду старую водопроводную станцию, чтобы самостоятельно электрифицировать город. Несмотря на низкую мощность первых ламп и жалобы жителей, электростанция все же начала свою работу. После длительных споров с владельцем, в 1901 году электростанция была выкуплена городскими властями, что положило начало дальнейшему развитию городского освещения.

К концу XIX века население Чернигова выросло до 27 тысяч человек, а его этнический состав стал более разнообразным. Если раньше большинство жителей были украинцами, то теперь треть населения составляли украинцы, еще по трети — русские и евреи. В городе проживало много дворян, что свидетельствовало о его статусе губернского центра. Экономика города была преимущественно административно-торговой, с небольшими предприятиями и ремеслами. Эти изменения отражали трансформацию Чернигова от старинного казацкого центра до типичного провинциального города империи.

Центр культурной жизни

Несмотря на все сложности, Чернигов сохранил свое значение как важный культурный центр. Со второй половины XIX века культурная жизнь города приобрела общенациональный украинский характер. Здесь работали выдающиеся историки, этнографы, писатели, в частности Л. Глебов. Город стал издательским центром, где выходили газеты и научные "Записки". В 1899 году был открыт один из лучших украинских музеев на основе коллекции Василия Тарновского, а также появились другие меценатские проекты, такие как строительство гимназий.

Революционные события и визит императора

Конец XIX — начало XX века были полны важными событиями. Город посещали императоры Петр I, Екатерина II и Николай II, что всегда сопровождалось масштабными приготовлениями. Так, визит Николая II в 1911 году стал поводом для значительных реконструкций и украшения города. В то же время Чернигов коснулись и революционные события 1905–1907 годов, хотя они имели преимущественно локальный характер. Это свидетельствовало о том, что, несмотря на статус губернского центра, Чернигов оставался провинциальным городом, где общеимперские потрясения ощущались не так остро.

OBOZ.UA предлагает посмотреть исторические фотографии, воссоздающие атмосферу Чернигова середины и второй половины XX века.

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