Старый Чернигов: в сети показали архивные фото

Чернигов – один из древнейших городов Украины, основанный еще в VII веке. На протяжении веков он был важным политическим, военным и культурным центром Восточной Европы. В средневековье Чернигов входил в число крупнейших городов Киевской Руси, а впоследствии играл ключевую роль в составе Речи Посполитой и Гетманщины.

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История Чернигова неразрывно связана с формированием украинской государственности, духовности и образования. В сети появились архивные фото города.

Фотографии воссоздают атмосферу города середины и второй половины XX века: улицы, строительство новых микрорайонов и повседневную жизнь черниговцев на фоне исторических ландшафтов. Публикации вызывают ностальгию и привлекают внимание к глубокому прошлому этого уникального центра украинской истории.

Чернигов – город тысячелетней истории

Чернигов возник в конце VII века вблизи слияния рек Стрижень и Десна. Уже в период средневековья он стал одним из ведущих центров Киевской Руси. По оценкам историков, в ХІ–ХІІ веках город входил в число крупнейших в Европе, рядом с Киевом и Константинополем.

Столица Черниговского княжества контролировала обширные территории, включавшие современную Кубань, Керченский полуостров, часть Подмосковья, Муром и Рязань. Однако в 1239 году Чернигов потерпел сокрушительный удар от монгольского нашествия, потеряв политическую силу и значение.

Возрождение в эпоху Гетманщины

Новый подъем Чернигова приходится на XVII век, когда город получил Магдебургское право и становится центром Черниговского воеводства в составе Речи Посполитой. Во времена Гетманщины Чернигов играет ключевую роль как административный центр казацкого полка.

Благодаря поддержке гетмана Ивана Мазепы, а также архиепископов Лазаря Барановича и Иоанна Максимовича, Чернигов превратился в ведущий центр духовной и культурной жизни Левобережья. В 1700 году здесь был основан Черниговский коллегиум – первое высшее учебное заведение в регионе, ставшее духовным и образовательным центром для всей Гетманщины.

Чернигов поражает количеством архитектурных памятников. В городе сохранились уникальные сооружения эпохи Киевской Руси – Спасо-Преображенский собор, Борисоглебский собор, Ильинская церковь. Значительным является также архитектурное наследие XVII–XVIII веков: барочные монастыри, коллегиум, деревянные церкви, городские каменные дома.

Историк Михаил Грушевский называл Чернигов "украинской Равенной" – по глубине культурной памяти, сочетанием христианской архитектуры, образовательной традиции и мистической атмосферы, царящей в его древних пещерах и монастырях.

Кстати, Чернигов – город с уникальной архитектурой. Среди типичной советской застройки и современных многоэтажек можно заметить аутентичные деревянные дома из прошлых веков. OBOZ.UA публиковал фотографии "кружевных" домов, создающих неповторимый стиль города.

Также OBOZ.UA рассказывал об истории Чернигова и публиковал редкие фото эпохи 1950-х.

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