В Черновцах в XIX веке была Триумфальная арка: старые фото

Старые фотографии Черновцов раскрывают неизвестные страницы истории города, в частности существование уникального сооружения - Триумфальной арки. Этот архитектурный элемент, хотя и временный, символизировал важные моменты в жизни Буковины.

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Его присутствие свидетельствует о тогдашних традициях встречи монархов, когда города сооружали величественные конструкции в честь их приезда. Арка была не просто декорацией, а своеобразным символом преданности империи и ее ценностей, что отражалось в ее дизайне и надписях.

Триумфальная арка в Черновцах

В XIX веке Черновцы могли похвастаться собственной Триумфальной аркой, которая, к сожалению, до наших дней не сохранилась. Это сооружение располагалось рядом с костелом Воздвижения Святого Креста, который был построен между 1787 и 1814 годами. Верхнюю часть арки украшал герб империи и ее девиз - "Viribus Unitis" (Совместными усилиями). Интересно, что этот девиз с 1908 года стал частью флага Черновцов и до сих пор изображен на городской Ратуше, подчеркивая историческую связь города с этим лозунгом.

Триумфальные арки традиционно сооружали в городах для торжественной встречи монархов. Как правило, они были изготовлены из дерева и по замыслу были временными конструкциями. Через несколько дней после отъезда правителя такие арки разбирали. Черновицкая Триумфальная арка не стала исключением. Она была установлена в честь третьего приезда императора Франца-Иосифа в 1880 году. Это деревянное сооружение простояло всего несколько дней, выполнив свою церемониальную функцию.

Император Франц-Иосиф посетил столицу Буковины трижды за свое правление. Первый визит состоялся в 1855 году, во время Крымской войны, когда в Черновцах были сосредоточены значительные военные силы. Второй и третий визиты, включая тот, в честь которого была построена Триумфальная арка, состоялись в сентябре 1880 года. Именно тогда император впервые прибыл в Черновцы поездом, что стало знаковым событием для города.

Существование Триумфальной арки в Черновцах в XIX веке является свидетельством эпохи, когда город был важной частью Австро-Венгерской империи. Хотя это сооружение было временным и не сохранилось до наших дней, его изображения на старых фотографиях позволяют представить величие и особенности того времени. Оно является частью утраченного, но интересного архитектурного наследия Черновцов, отражающего исторические традиции и культурные особенности региона.

OBOZ.UA предлагает посмотреть исторические фотографии из Черновцов, которые покажут, каким был город в XIX и XX веках.

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