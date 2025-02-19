Какими были Черновцы в XIX и ХХ веках: уникальные фото

Черновцы – один из самых старых и красивых городов Украины. Город имеет богатое историческое наследие и играл важную роль в культурной, экономической и политической жизни региона. Первое упоминание о Черновцах датируется 1408 годом, хотя археологические исследования свидетельствуют о существовании поселения еще в XII веке. В те времена город входил в состав Галицко-Волынского княжества, а позже стал частью Молдавского княжества.

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XIX и начало XX веков стали переломным временем для Черновцов. В сети обнародовали уникальные архивные фотографии города.

В XVI веке Черновцы попали под контроль Османской империи, продолжавшейся до конца XVIII века. В 1774 году город перешел под власть Австрийской империи (позднее Австро-Венгрии). Именно этот период стал определяющим: была построена современная городская инфраструктура, появились многочисленные культурные и образовательные учреждения. В 1875 году был основан Черновицкий университет, который сегодня является одним из самых престижных учебных заведений Украины.

Развитию города способствовало строительство железнодорожной линии Львов-Черновцы.

В течение Первой мировой войны Черновцы трижды оккупировали российские войска. Власти преследовали буковинцев, не воспринимавших российскую оккупацию.

В годы революции Черновцы вошли в Западноукраинскую народную республику. Украинский краевой комитет Буковины был создан 25 октября 1918 года. В Черновцах полк Легиона украинских сечевых стрелков.

3 ноября 1918 г. в Черновцах состоялось большое народное вече, на котором большинство проголосовало за воссоединение с Украинским государством, провозглашенным во Львове. Вече единодушно выразило решительный протест против присоединения Буковины к Королевству Румынии.

Организаторами интервенции румынских войск на Буковине были аккредитованы в Яссах американо-англо-французские дипломатические миссии. Указ о введении военных подразделений на Буковину был подписан 5 ноября 1918 года. 11 ноября румынские войска заняли Черновцы, а 28 ноября Генеральный конгресс Буковины принял решение о присоединении Северной Буковины и Черновцов к составу Румынии.

В июне 1940 года Черновцы и вся Северная Буковина были аннексированы в Румынии Советским Союзом и вошли в состав УССР.

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